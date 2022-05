Rescatado por EE UU el balsero cubano que huyó de una condena de cárcel por el 11J

El cubano de 27 años Yariel Alfonso Puerta, que se echó al mar el viernes para evitar el juicio por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Matanzas, se encuentra bajo custodia de la Guardia Costera, en aguas de Florida, junto al amigo con el que salió de la Isla, Alioski Quintero González.

La madre del balsero, Yamilé Puerta, confirmó este lunes a 14ymedio la noticia que le adelantó el periodista Mario J. Pentón con fuente en la Guardia Costera estadounidense. Según Pentón, los guardacostas encontraron a dos individuos en una balsa con las características que él mismo facilitó de la embarcación.

Alfonso Puerta zarpó de la Isla con su amigo en una balsa casera con una vela y cuatro remos. Ese mismo día, iban a buscarlo para llevarlo a los tribunales por haberse manifestado el 11J. Según recoge la organización jurídica Cubalex, el joven enfrenta una condena de seis años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia.

Su madre, desesperada, confía ahora que las autoridades estadounidenses no lo devuelvan a Cuba. "Si a mi hijo lo regresan, le van a desgraciar la vida", dice rompiendo en llanto Yamilé Puerta, quien reside en la localidad valenciana de Villarreal, en España, desde hace más de seis años junto a su esposo, Yoenis Martín González.

"Yo soy preso político, voy a los Estados Unidos de América a remo, porque no quiero seguir en la dictadura. Si me pasa algo, es porque me hundieron aquí"

Con ella vivía Yariel hasta hace poco menos de un año. El joven, que tiene en España un niño de tres años, decidió volver a Cuba, refiere su madre, "porque aquí se nos hizo difícil el tema de los papeles y demás".

Muy poco tiempo después, estalló el 11 de julio, al que no dudó en sumarse en su ciudad, Matanzas. "Él me llama y me dice: 'mira, mamá, al fin nos despertamos, el pueblo salió a la calle', y yo le dije: ¡sí, sí, sí, hazlo, p'alante!, y lo apoyé", cuenta Yamilé entre sollozos. "Yo no sé si cometí un error, pero a esa hora, la emoción de ver que tu pueblo al fin ha despertado... ¿Entiende? Ahora me estoy arrepintiendo".

La mujer estuvo en contacto con su hijo hasta el sábado a las nueve de la mañana, cuando los jóvenes ya estaban en aguas internacionales. Hasta ese momento, estuvo en contacto en todo momento con él.

Incluso, difundió una videollamada con el joven en el preciso momento en que los habían interceptado los guardacostas cubanos, el día anterior. "Los tienen en el agua que no los dejan moverse", denunció la madre en unas imágenes difundidas por Mario Pentón.

En la misma comunicación, el muchacho explica que los guardacostas forcejearon con ellos, intentando que se subieran al barco para llevarlos de regreso, y que en ese trance, perdieron dos remos y la vela de su precaria embarcación.

"Somos nosotros solitos", decía Yariel señalando a su amigo Alioski. "Lo único que pedimos nosotros es que nos dejen continuar tranquilamente. Si nos ahogamos, es problema de nosotros".

Minutos después, se escucha a los guardacostas cubanos indicarles a los jóvenes cuál es el camino más seguro para seguir el viaje. "Ellos escucharon que les dije que los iba a denunciar y que lo iba a subir para las redes sociales, parece que por eso los ayudaron", explica a este diario Yamilé.

En esa videollamada, Yariel declara: "Yo soy preso político, voy a los Estados Unidos de América a remo, porque no quiero seguir en la dictadura. Si me pasa algo, es porque me hundieron aquí".

Ahora, se encuentra a la espera de que su tío materno pueda entrevistarse con la congresista demócrata Federica Wilson y exponer el caso del muchacho para que no lo deporten. Diversos activistas del exilio, tanto en Estados Unidos como en Europa, cuenta Yamilé, se están movilizando para recoger firmas en favor de su caso.

