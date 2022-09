La Guardia Costera rescata a tres cubanos tras naufragio en EE UU mientras busca a desaparecidos

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató este miércoles a tres balseros cubanos, cuya embarcación, en que viajaban con al menos otras 24 personas, naufragó a dos millas de Boca Chica en su intento por llegar a los Cayos de Florida en medio de la emergencia por el huracán Ian. Los rescatados "fueron llevados al hospital local por síntomas de agotamiento y deshidratación y todavía están buscando a los demás náufragos", informó la dependencia.

Las autoridades estadounidenses informaron previamente sobre la búsqueda de por lo menos 23 cubanos desaparecidos tras un naufragio en los Cayos de Florida, mientras otros cuatro que viajaban en la misma embarcación lograron tocar tierra, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El jefe de la Patrulla Fronteriza del sector Miami, Walter Slosar, informó que sus agentes acudieron este miércoles a la zona del desembarco, donde los cubanos señalaron que "su embarcación se hundió debido a las inclemencias del tiempo". Según el canal de televisión local WPLG, las condiciones médicas de los balseros que alcanzaron tierra "no están muy claras".

Los Cayos de Florida se encuentran en alerta máxima por el huracán Ian, cuarto de la temporada ciclónica en el Atlántico, y con fuertes lluvias que continúan azotando la extensa cadena de cayos al sur del estado.

Slosar confirmó en sus redes sociales que como parte de esta sangría de balseros, el martes siete llegaron a playa Pompano e inmediatamente fueron detenidos. "No arriesgues tu vida intentando este viaje en el mar. La marejada ciclónica junto con la marea real pueden crear condiciones marinas traicioneras incluso después de que pase una tormenta", advirtió el jefe de la Patrulla Fronteriza.

La Guardia Costera señaló también en Twitter en el año fiscal iniciado en octubre de 2021, "hemos perdido a 64 personas en el mar, las tripulaciones están duplicando los esfuerzos para asegurarse de que ese número no aumente".

Este siniestro en alta mar se presenta unos días después de que una familia se robara una lancha del puerto del Mariel para intentar llegar a EE UU y de la cual no se sabe aún en qué lugar y cómo se encuentran.

El éxodo de cubanos ya es alarmante. De acuerdo con cifras del año fiscal iniciado en octubre de 2021, el número de 6.052 balseros interceptados en su intento por llegar a EE UU ya supera al total de los cinco años precedentes. En 2017 detuvieron a 1.468; en 2018 fueron 259; en 2019, 313; en 2020, 49; y en 2021, 838, según cifras oficiales.

Ian azotó Cuba el pasado martes como un poderoso huracán categoría 3 y tocó tierra por La Coloma, Pinar del Río, con vientos máximos sostenidos superiores a 200 kilómetros sobre hora.

El ojo del fenómeno meteorológico tocó tierra este miércoles cerca de Cayo Costa, en el suroeste de Florida, con vientos de 150 millas por hora (240 km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes de EE UU.

