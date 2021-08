En Sagua la Grande no hay tiras rápidas ni PCR y "a los enfermos se les da el alta médica por ojo"

La cifra de contagios de covid-19 bajó este lunes de los 8.000 por primera vez en 15 días, en los que el total de nuevos casos reportados ha rondado los 9.000. El descenso en la capacidad diagnóstica, sin embargo, hace cuestionable la cifra oficial: el 26 de julio, cuando se registraron 7.903 positivos, se habían realizado en la Isla 47.616, frente a las 39.358 muestras procesadas este domingo.

El dato de este lunes -7.950 contagios y 77 fallecimientos- lo facilita el Ministerio de Salud Pública, pero los testimonios que dan fe del descenso en el número de pruebas que se llevan a cabo son numerosos y, en algunos casos, alarmantes. Una doctora que trabajó en el hospital Mártires del 9 de Abril de Sagua la Grande, Villa Clara, explicó este fin de semana en una conexión en directo que en este centro los médicos están dando altas sin confirmación del negativo por la sencilla razón de que no hay tiras rápidas ni PCR.

"Las personas con las que conversé me dijeron que no hay tiras rápidas, ni PCR. A los enfermos se les da el alta médica por ojo. Los ven que están un poco mejor, miran las placas y les dan el alta. Y eso es una falta de respeto a la vida, porque ¿quién garantiza que no tienen covid?", se pregunta la sanitaria.

Su video ha circulado a partir de las informaciones difundidas en redes sociales y algunos medios independientes en los que se afirmaba que la alta mortalidad por covid-19 registrada en este policlínico provocó la rebelión de varios pacientes, que se manifestaron en las instalaciones al grito de "patria y vida".

La noticia fue desmentida por los medios oficiales, que aseguraron el pasado sábado que el malestar se produjo cuando la familia de una mujer de 70 años que acababa de fallecer "reaccionó con fuertes y agresivas palabras contra el personal de salud, creando un clima desfavorable para los pacientes de la sala 4 A, a la que acudieron autoridades del centro y del territorio".

La doctora desmiente la versión oficial, aunque también matiza las que han circulado extraoficialmente. Según su testimonio, los médicos no pudieron asistir a la mujer, en parada por complicaciones del covid-19, por falta de equipos de protección individual (EPI). La paciente falleció y se produjo una reacción espontánea contra las enfermeras entre los pacientes y familiares que estaban en el hospital y que clamaban contra la falta de médicos y medios, que pone en riesgo a la población.

"Los pacientes se manifestaron hasta que llegó la Policía. Cuando llegó, el único que se quedó manifestándose fue el hijo de la paciente fallecida, los demás se fueron porque tenían miedo de la represión. El hijo de la fallecida se quedó porque el dolor no le permitió darse el lujo de sentir miedo", explica la mujer en el video.

La doctora también acusa a la prensa oficial de mentir deliberadamente porque, según le cuentan fuentes desde dentro del hospital, en el momento en que se produjo el incidente, había una reunión con los dirigentes del Partido y el Gobierno, pero ninguno subió a la sala donde estaba teniendo lugar la protesta. "Muy a la inversa de lo que publicó el Telecentro, que dijo que ellos se personaron, es mentira, no subieron a dar la cara", relata.

Los trabajadores también le aseguraron que nada de lo que dijeron las autoridades en relación a los medios disponibles es cierto. "Todo lo que dijeron en Santa Clara era mentira, que contaban con medicamentos y todo, que solo faltaban médicos porque están enfermos".

Los enfermos, según su relato, ni siquiera son visitados por falta de doctores. Y es que los que no están contagiados, tienen miedo de hacerlo. En consecuencia, la mayoría de enfermos, sostiene, no tienen tratamiento siquiera.

