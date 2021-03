Sandro Castro pide disculpas por el video en el que conducía un Mercedes Benz

Sandro Castro, el nieto del exgobernante cubano Fidel Castro, pidió disculpas este jueves por un video en el que conducía un moderno Mercedes Benz. En la filmación, que generó una avalancha de críticas, se le veía manejar a 140 kilómetros por hora y pavonearse del vehículo que, ahora, asegura que pertenece a "un conocido".

En poco menos de dos minutos, Castro quiso ofrecer una "gran disculpa" a los cubanos que están dentro y fuera de la Isla, a personas cercanas a él, a sus familiares y a todos aquellos que se sintieron ofendidos por las imágenes en las que fanfarroneaba del vehículo, según explicó en una publicación en Instagram que no admite comentarios.

"Ese video yo no lo publiqué, solo lo puse en mi estado de WhatsApp para mis contactos cercanos, de confianza y allegados, pero por razones en contra de mi voluntad trascendió a otros medios", dijo.

Sandro afirmó que el carro que sale en la grabación es de un conocido que se lo prestó porque le gustan los autos y quiso probarlo. "Ahí fue cuando se grabó realmente este video".

"También quiero aclarar sobre un tuit que hay falso sobre mi persona, no tengo ni Twitter, ni Facebook, solo Instagram"

"Cuando yo me refería a los juguetes que tenía en casa, lo dije en broma", aseguró al hacer alusión a una frase que se escucha en el video donde deja entrever que tiene otros carros.

"También quiero aclarar sobre un tuit que hay falso sobre mi persona, no tengo ni Twitter, ni Facebook, solo Instagram. No me interesan ni las redes sociales ni la popularidad. Soy una persona sencilla y así es como me considero. Las personas cercanas a mi saben que lo que estoy diciendo es real".

Un perfil de Facebook atribuido a su tío, Alex Castro Soto del Valle, y avalado por periodistas oficiales, publicó este martes que "una papa podrida NO indica que todas las papas del saco estén malas", en alusión al video de Sandro Castro, lo que provocó decenas de comentarios de apoyo de seguidores del oficialismo.

Por su parte, el cantautor cubano Israel Rojas del dúo Buena Fe, calificó a Sandro como "irresponsable", "grosero" e "irrespetuoso". "No obstante, esto sería sólo la estupidez de un inmaduro, de las muchas que pululan en redes sociales, de no ser porque el protagonista es un nieto del Comandante en jefe Fidel Castro", dijo.

Es la primera vez que alguien vinculado a la familia Castro pide disculpas públicamente por algún exceso. En 2015, Antonio Castro, hijo del exgobernante, fue fotografiado mientras vacacionaba con un lujoso yate en la isla griega de Mykonos y en Turquía, pero el hecho solo se ventiló en las redes sociales y los medios independientes.

