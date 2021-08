La Seguridad del Estado amenaza con "interceptar a Laritza Diversent en EE UU para juzgarla en Cuba"

La Seguridad del Estado amenazó este lunes a la madre de la directora de Cubalex, la abogada cubana Laritza Diversent, quien denunció el hecho en sus redes sociales y en las de la organización no gubernamental de la cual es fundadora.

"Un agente de la Seguridad del Estado fue hasta la casa de la familia de la directora de Cubalex, Laritza Diversent, y amenazó a su madre por la labor que ha estado desarrollando la organización", detalló en su página oficial de Facebook el centro de información legal que desde las protestas del 11 de julio, con la ayuda de un grupo de voluntarias, compila datos de los detenidos y desaparecidos en un listado que suma más de 800 nombres.

En el texto explicaron que Maricelis Cámbara, de 63 años, "fue advertida que ella misma podía ser juzgada por el trabajo de su hija" en defensa de los derechos humanos y la amenazaron con "interceptar a Laritza Diversent en Estados Unidos u otro país" para "llevarla hasta Cuba" y juzgarla. A Cámbara le preguntaron también el lugar de residencia de Diversent en EE UU.

"He estado reflexionando sobre esa amenaza y lo primero que demuestra es que el trabajo que está haciendo Cubalex a ellos les molesta y les preocupa al punto de llegar al extremo de ir hasta la casa de mi mamá y amenazarla para que hable conmigo. Amenazas directas de meterla presa insinuando que yo le mando dinero y ella lo recibe, por ejemplo", declaró Diversent a 14ymedio.

La abogada dijo que a su madre le hicieron también ofrecimientos de "cosas que le iban a dar" si ella colaboraba. "Mi mamá está bastante tranquila pero a mí no deja de preocuparme y ella está preocupada por lo que me pueda pasarme aquí en Estados Unidos", dijo.

"Creo que están tratando de mandar un mensaje de miedo para que uno tema y deje la labor que está haciendo. Creo que los que vivimos fuera de Cuba también estamos expuestos aunque no al mismo nivel de riesgo de los que están en la Isla que reciben la represión de forma directa", agregó.

Diversent es clara y categórica cuando afirma que no va a abandonar el trabajo que realiza con su equipo: "No vamos a dejar lo que estamos haciendo y mucho menos ahora, no vamos a dejar solas a la gente que está en Cuba presa, los voy a seguir apoyando".

Cubalex lleva años brindando asesoría legal de forma gratuita a ciudadanos y activistas, periodistas y opositores cubanos que son víctimas de represión en la Isla y a los que de forma constante les son violados sus derechos humanos.

Una parte del equipo legal se exilió en mayo de 2017 después de que la Seguridad del Estado realizara un allanamiento en la sede de Cubalex donde sus miembros, incluida Diversent, recibieron agresiones y amenazas.

En sus redes Diversent le habló directamente al agente que fue a casa de su madre: "A mi puedes venir a buscarme y llevarme para una prisión en Cuba. Te estoy esperando (...) lo que vayan hacer, háganlo, pero desde ya". También apuntó que ella es responsable por sus actos y su trabajo y que "molestar" a su madre por lo que ella hace "es irresponsable y de cobardes".

Laritza Diversent se graduó en Derecho en la Universidad de La Habana y luego hizo un máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University Washington College of Law. En la Isla, la abogada dirigió la labor de Cubalex durante más de seis años y ahora continúa desde el exilio.

