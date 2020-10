La Seguridad del Estado desmantela una iglesia en Santiago de Cuba

Agentes de la Seguridad del Estado desmantelaron este viernes el templo de la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios, en el reparto Abel Santamaría de Santiago de Cuba.

La iglesia, en la carretera a Siboney, es dirigida desde el año 2004 por el pastor Faustino Palomo y su esposa Orlis Leyva, que viven en la casa de madera adosada a la nave que servía de lugar de reunión. La justificación esgrimida por las autoridades para su derribo es la instalación de una línea férrea que formará parte de la rehabilitación de la fábrica de cemento José Mercerón en Santiago de Cuba. Cuando los vecinos vieron, al amanecer, el movimiento de equipos pesados de demolición temieron lo peor.

A los feligreses que se mantenían dentro del templo se les unieron los miembros de la iglesia Sendas de Justicia, que pudieron traspasar el cerco policial, para ofrecer su apoyo.

El pastor Alain Toledano Valiente fue uno de los solidarizados, y aprovechó para mostrar los hechos en directo a través de Facebook.

Un video del momento en que, este viernes, agentes de la Seguridad del Estado desmantelaron el templo de la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios, en Santiago de Cuba. https://t.co/BGTVtWmErF pic.twitter.com/CaQU8yQj9Y — 14ymedio (@14ymedio) October 31, 2020

"Que se entere el mundo de lo que está sucediendo aquí, la verdadera cara del sistema político, esta es la verdadera cara del sistema comunista", dijo Toledano mientras mostraba cómo la policía política iba destruyendo el edificio y de fondo se escuchaban cánticos y oraciones de los feligreses que se encontraban en el lugar. "Están demoliendo la nave donde se reúnen los cristianos", denunció.

Toledano comenzó la transmisión momentos antes de que los agentes vestidos de civil ingresaran al recinto. Cuando se dieron cuenta de que estaba registrando lo que sucedía, informaron a la policía y montaron un operativo en el lugar. "A mí me sorprendió que pude llegar. Quizás fue por la ropa que llevo puesta, por la gorra y los lentes, iba casi disfrazado. A muchos los viraron, pero gracias a Dios yo pude avanzar con los demás hermanos y hacer esa filmación", dijo en otro Facebook Live desde su perfil en la red social.

En cuanto se dieron cuenta de que estaba grabando, relató el pastor, se elevó la tensión, hasta que fue detenido junto con otros feligreses. Fueron puestos en libertad pasadas las cinco de la tarde de este viernes.

"Abusaron de nosotros físicamente, nos reprimieron. A mí me empujaron, me pusieron contra un carro, me torcieron los brazos. Pensé que las esposas me iban a rajar las muñecas", detalló Toledano.

"Abusaron de nosotros físicamente, nos reprimieron. A mí me empujaron, me pusieron contra un carro, me torcieron los brazos. Pensé que las esposas me iban a rajar las muñecas"

"Todos nosotros caminamos bajo un mismo principio. Es doloroso ver cómo sucede un hecho como este en el medio nuestro y los pastores de las diferentes iglesias en este lugar no salen a apoyar a sus hermanos", reclamó Toledano, aunque también agradeció a otro grupo de pastores que fue hasta la unidad policial donde él y otros cuatro miembros de su congregación pasaron horas detenidos. Todos se negaron a firmar las actas de advertencia que les levantaron.

El hecho, que ocurre cuando el Gobierno de la Isla acaba de ser electo para ocupar un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue denunciado por varios activistas en redes sociales. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) escribió un tuit en el que etiquetó a Miguel Díaz-Canel y puso un hashtag con el nombre de Raúl Castro: "El régimen castrocomunista arremete nuevamente contra la Iglesia del Movimiento Apostólico".

Toledano ha vivido más de 20 años de intensa batalla contra las autoridades cubanas, desde que fundó su propia congregación en Santiago de Cuba. En julio de 1999, salió de las Asambleas de Dios para crear la Iglesia Enmanuel.

La numerosa asistencia a los cultos "asustó a las autoridades" desde el primer día y entonces "empezaron los enfrentamientos", sostuvo el pastor en una entrevista con 14ymedio. Desde esa fecha Toledano y sus fieles, han sido víctimas de atropellos, actos de violencia y demoliciones de sedes como la sucedida este viernes.

Decenas de grupos religiosos son perseguidos por las autoridades de la Isla desde hace años, según denuncias de organizaciones como Christian Solidarity Worldwide (CSW).

________________________