Sigue el silencio oficial sobre la identidad de los 14 bomberos "desaparecidos" en Matanzas

Tres días después de haber dado por extinguido el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, el Gobierno cubano sigue sin dar los nombres de los desaparecidos, los niveles exactos de contaminación que produjo el siniestro ni el coste del desastre, sin precedentes en la historia de la Isla.

En su último reporte, el Ministerio de Salud Pública volvió a elevar el número de heridos, sin ninguna explicación, a 132, de los que 20 siguen en los hospitales: cuatro críticos, cinco graves y 11 con "reporte de cuidado".

El ministro del ramo, José Ángel Portal Miranda, firmó este domingo un comunicado que informa de que "continúa sus labores el equipo multidisciplinario de especialistas" en el epicentro del siniestro. Parte de ese equipo, dice, "se dedicó a estudiar en los laboratorios los fragmentos encontrados de restos óseos", tras lo cual se identificaron los restos de "cuatro personas diferentes".

La celeridad y rotundidad de esta información contrasta con lo que declaró el propio Jorge González Pérez, que se encuentra al frente de los trabajos de investigación de los restos en Matanzas y que hace 25 años dirigió el equipo que determinó la dudosa identificación de los huesos de Ernesto Che Guevara.

La ministra de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, declaró este domingo que se está "monitoreando la sanidad del aire"

En una entrevista a Canal Caribe, y aunque habla de "los restos que hemos encontrados", el médico forense admite que aún no han logrado ubicar el lugar donde desaparecieron las "14 víctimas", cosa que calcula puede durar "dos días más cuando más", y considera "improbable" que "haya alguna prueba de laboratorio, por ejemplo de ADN" que se pueda realizar en este caso.

En cuanto a las consecuencias medioambientales del incendio, la prensa local indica que "se evalúa", sin dar datos concretos. En la misma línea, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, declaró este domingo que se está "monitoreando la sanidad del aire en cada uno de los lugares más vulnerables, como el litoral norte de las provincias de Matanzas, Mayabeque, La Habana y algunos puntos de Artemisa" y que "se investigan los impactos en el suelo, el agua y la biodiversidad".

Las principales portadas de los medios oficialistas siguen volcándose en el "heroísmo" de los bomberos y la "hermandad" de los países que enviaron ayuda, México y Venezuela.

"Por qué tuve que confiar en tu palabra (como siempre), cuando supe lo de los Supertanqueros y te llamé como una loca y me dijiste en ese audio 'mami, tranquila, a nosotros no nos van a sacar, el aeropuerto no se puede quedar solo'"

Siguen siendo los familiares de los jóvenes desaparecidos los que aportan información, de nuevo a través de redes sociales. Vivianne Pérez de Prado, madre de Leo Alejandro Doval, publicó este domingo una carta desgarradora dirigida a su "niñito con alma de viejo", lamentando: "Hoy hace ya una semana que te arrancaron de mi vida".

En el texto, la mujer, desolada, clama: "¿Por qué tuve que hacerte caso? Por qué tuve que confiar en tu palabra (como siempre), cuando supe lo de los Supertanqueros y te llamé como una loca y me dijiste en ese audio 'mami, tranquila, a nosotros no nos van a sacar, el aeropuerto no se puede quedar solo'".

Leo Alejandro Doval, al igual que varios de los desaparecidos, eran jóvenes que pasaban el Servicio Militar en el Comando de Bomberos número 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero.

"Yo sé que a mí no me dijiste irías al lugar porque sabes que no lo permitiría. Sabes que a cualquier hora saldría a buscarte y por los pelos te bajaría de ese camión", concluye la mujer. "Tú no eres bombero ni lo serías, tú solo estabas pasando el Servicio Militar, tú eres médico y así es cómo salvarías vidas. Tú eres mi eterno neurocirujano".

