Solo la minoría de cubanos vacunados con Sinopharm podrá viajar a EE UU y a Europa

A menos de tres semanas de la reapertura total de Cuba tras las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, el Gobierno sigue enarbolando con fuerza la bandera de la inmunización con las vacunas nacionales, sin advertir que no permiten viajar a Estados Unidos y tampoco a Europa.

Aunque la cifra de los que han completado la pauta completa de tres dosis –de Abdala o dos de Soberana 02 y una de Soberana Plus– es de poco más de 60% (casi siete millones de personas), la prensa oficial prefiere destacar que el 100% de la población tiene "al menos la primera dosis" de "alguno de los inmunógenos nacionales".

"No sé qué números son esos, porque yo me niego a ponerme ninguna, y en mi cuadra sé de otro muchacho de mi misma edad que dice lo mismo", cuenta a este diario Esteban, un joven residente en el municipio de Diez de Octubre. 14ymedio ha acreditado al menos una docena de personas que no han recibido ninguna dosis de las vacunas cubanas, además de los miles que recibieron la china Sinopharm en varias provincias.

"Estaba recibiendo quimioterapia cuando vacunaron en mi barrio, y además soy alérgico al timerosal", cuenta Ramón, un habanero de 58 años, que justamente cuando tuvieron listas las dosis sin ese compuesto, en septiembre, enfermó de covid y ya no pudo vacunarse.

Otro caso es el de Raudel, pasó casi un año fuera de la Isla cuando las fronteras estuvieron prácticamente cerradas por la pandemia. En Florida logró vacunarse con una dosis de la Pfizer y ahora está de regreso en Cuba, donde no sabe aún cómo encaja su caso en el esquema de vacunación nacional. "La enfermera del consultorio médico de mi cuadra no tiene respuestas para mí, no sabe decirme si debo empezar desde cero o esperar".

De cualquier manera, de poco sirve que Cuba presuma de ser el primer país latinoamericano en inmunizar a su población con antídotos patrios a la hora de viajar a aquellos países que solo admiten los fármacos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno de Estados Unidos, como ya lo está haciendo la Unión Europea, permitirá la entrada a partir del próximo 8 de noviembre de todos aquellos viajeros que tengan la pauta completa de cualquiera de las vacunas contra el covid cuyo uso de emergencia haya sido aprobado por la OMS y la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés). Entre ellas, ya se sabe, no están las cubanas que se están aplicando en la Isla, Soberana 02, Abdala y Soberana Plus.

Si no se acredita la vacunación con los antídotos permitidos –Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac-CoronaVac–, desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC), aconsejan comenzar un nuevo ciclo de vacunación con alguno de ellos.

"No hay datos disponibles sobre la seguridad o eficacia de la vacunación contra el covid-19 después de recibir una vacuna no autorizada o aprobada por la FDA", asevera en un comunicado de la agencia gubernamental, al tiempo que recomienda esperar "al menos 28 días después de recibir la última dosis de la vacuna no autorizada o aprobada por la FDA antes de recibir una vacuna covid-19 autorizada o aprobada por la FDA".

Por su parte, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría expresó su rechazo al uso de las vacunas cubanas en la población en general y particularmente en la población infantil, que el presidente Nicolás Maduro había anunciado aplicar a mayores de 12 años a partir de este lunes.

"No se pueden administrar medicamentos o productos biológicos de los que no se tenga información avalada por publicaciones científicas reconocidas o por instituciones dedicadas para tal fin", dijo la institución en un comunicado recogido por Europa Press, haciendo hincapié en que ni Soberana 02 ni Abdala están aprobadas por la OMS. "Tampoco ha sido probada su efectividad y seguridad en la población infantil", reiteró la Sociedad, que sí considera "urgente" que en Venezuela, donde solo el 22% de la población tiene la pauta de vacunación completa, comience la inmunización de niños y adolescentes, pero con vacunas "conocidas y aprobadas por instituciones científicas internacionales".

Ante la eliminación de restricciones para los viajeros, las autoridades también hacen hincapié en el descenso de contagios, al menos oficiales. El Ministerio de Salud Pública reportó este martes la cifra más baja de contagios diarios desde hace tres meses, 975, y 10 fallecidos, uno más que el día anterior, una tendencia a la baja de la pandemia ante la que, no obstante, los especialistas piden cautela.

Uno de ellos es el virólogo cubano Amílcar Pérez-Riverol, quien expresa "optimismo pero con cautela" en un hilo en sus redes hace unos días. "Es vital recordar que solo el 60% de la población está completamente vacunada, que Cuba aún reporta más de 1.500 casos diarios y ~9% de positividad en tests, que las vacunas reducen los riesgos de contagio, casos graves y muerte, pero no los eliminan", y menos, detalló, "en una población como la cubana, con más del 20% de su gente de más de 60 años". Es fundamentalmente en esta franja de edad, señaló el científico, que la efectividad de las vacunas "decae con el tiempo", de ahí "ya se está hablando de dosis de refuerzo a partir de noviembre".

Para algunos escépticos, pesan demasiado los casos que han conocido de fallecidos vacunados con las tres dosis y tras pasar los días requeridos. "En mi edificio han muerto dos personas que habían cumplido la pauta completa y después de enterarme no estoy segura de ponerme las dos vacunas que me faltan, creo que me voy a cuidar más, que parece ser lo determinante", comenta a este diario una vecina de Nuevo Vedado.

