El Gobierno cubano identifica a cuatro jóvenes del Servicio Militar muertos en el incendio de Matanzas

Tarde y sin dar detalles sobre la edad y la función exacta de los 14 hombres que murieron el 6 de agosto en la explosión de uno de los tanques incendiados en Matanzas, las autoridades cubanas identificaron a las víctimas este jueves.

Ante el silencio del Gobierno desde que ocurrió el siniestro, en las redes sociales y medios independientes, familiares y amigos identificaron a algunos de los fallecidos. Pero solo hoy la prensa oficial cubana ha difundido un listado con sus nombres y fotos, pero no han acompañado esa información con las edades, al menos cuatro de ellos reclutas del Servicio Militar Activo.

Los jóvenes que pasaban el Servicio Militar y que el diario oficial Granma los señala como soldados, son: Leo Alejandro Doval de Prado, Adriano Rodríguez y Fabián Naranjo Nuñez, de Matanzas y Michel Rodríguez Román, de Mayabeque.

A Leo Alejandro Doval de Prado, de 19 años, lo habían dado por fallecido su tía Yunia Doval y otros allegados. "Yo no te quiero héroe, mi niño, ¡te prefiero cobarde!", escribió Doval en Facebook. "Siempre admiré tus valores y sabemos tu familia que no eres de los que corren, sin imaginar que hoy preferiría que hubieses huido. Sentiría igual orgullo si llegaras ahora diciendo que de repente te tornaste cobarde, rebelde, desafiante, y te bajaste del camión de bomberos, porque en definitiva, tú no eres uno de ellos".

"Yo no te quiero héroe, mi niño, ¡te prefiero cobarde!"

Días atrás, periodistas oficialistas mencionaron entre los fallecidos a Michel Rodríguez Román, de 20 años, pero después borraron la información. Residente en el municipio de Santa Cruz del Norte, Mayabeque, cumplía el servicio militar en el Comando de Bomberos número 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero.

Otro de los fallecidos es Fabián Naranjo Nuñez, identificado inicialmente también en publicaciones de sus familiares en redes sociales. El joven, de edad desconocida, hacía el Servicio Militar en el mismo comando de bomberos. "No sabemos nada de este muchacho. Por favor, si alguien lo ve en alguno de los hospitales, avisen", escribió Yanelys Naranjo González en Facebook.

Las autoridades cubanas concluyeron este miércoles que es "imposible identificar de forma absoluta" la identidad de los restos óseos hallados en la zona del incendio. Jorge González Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Medicina Legal, apuntó que –pese a que no se les puede practicar una prueba de ADN por el grado de calcinación– se concluye que los fragmentos se corresponden con las 14 personas desaparecidas.

En este grupo también se encuentran Pablo Ángel López Martell, Rolando Oviedo Sosa, Osley Marrante Guerra, Luis Ángel Álvarez Leyva, Andy Michel Ramos, Osmany Blasco Sosa, Raciel Martínez Navarro, Diosdel Nazco, Areskys Quintero y Luis Raúl Aguilar Zamora.

González Pérez dijo que tampoco es posible saber si cada uno de los 14 grupos de restos óseos pertenecen a cada uno de los 14 desaparecidos por separado.

Además de estas víctimas ya se habían reportado dos fallecidos, los bomberos Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años y el joven Elier Correa, de 24 años.

El último parte del Ministerio de Salud Pública sobre el siniestro registra, además de los fallecidos, 130 personas lesionadas, de ellas 18 continúan hospitalizadas y 112 pacientes recibieron el alta médica.

