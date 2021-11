Marino Murillo, premiado con la presidencia de Tabacuba después de fracasar con la Tarea Ordenamiento

Marino Murillo, conocido como el zar de las reformas por la prensa extranjera y artífice de la Tarea Ordenamiento, ha sido designado presidente de Tabacuba, según informó la empresa estatal este miércoles a través de su cuenta en Twitter.

En un mensaje complementario al anuncio, la estatal tabacalera subrayó la formación de Murillo como licenciado en Economía "con una amplia trayectoria en organizaciones de primer nivel" y añadió que los trabajadores tabacaleros le dan la bienvenida.

Las primeras reacciones al mensaje, sin embargo, no han parecido tan prometedoras. Murillo se ha convertido en un personaje extremadamente impopular, no solo entre la oposición sino incluso entre los revolucionarios más fieles ya que la Tarea Ordenamiento, organizada durante años por él ha impactado de forma muy negativa en la población por distintas causas. Y aunque no todas son atribuibles al economista, a ojos de la población, y como rostro visible de las reformas económicas, aparece como responsable del alza de los precios y la hiperinflación.

"En reconocimiento a la desastrosa implementación de la Tarea Ordenamiento, de la cuál él fue su principal responsable y cuyos resultados son palpables en el día a día del cubano con más inflación, pobreza, etc."

"En reconocimiento a la desastrosa implementación de la Tarea Ordenamiento, de la cuál él fue su principal responsable y cuyos resultados son palpables en el día a día del cubano con más inflación, pobreza, etc.", respondió un usuario en twitter.

"Muchas felicidades. Es sin duda un reconocimiento para usted por los excelentes resultados obtenidos en 2021. No se bota, reciclaje", ironizó otro acompañando su tuit con un emoticono de tristeza.

"Se acabarán los puros cubanos", añadió un tuitero simpatizante del colectivo Archipiélago. Vergüenza Nacional. Solo en Cuba, el país al revés ponen al representante oficial de un desastre económico al frente de una de las principales ramas exportadoras del país".

La mayoría de usuarios expresaban su temor por el tabaco, que ya lleva meses parcialmente desaparecido y hasta el primer trimestre de 2022 no se prevé una recuperación del sector. "Ojalá no le de por reordenar Tabacuba, o nos quedamos sin Tabacos", ironiza otro tuitero.

Murillo se pone al frente de uno de los sectores más importantes de la economía cubana que en estos momentos afronta una complicada situación. Mientras la parte empresarial dedicada a los tabacos de exportación, Habanos S.A., mantiene ganancias sostenidas desde hace años –incluso en 2020, con una caída del 4% respecto al año anterior, obtuvo 507 millones de dólares de beneficios– las empresas dedicadas a la producción de cigarrillos nacionales no levantan cabeza.

Las roturas de varias plantas productoras y los brotes de covid-19 en algunas fábricas crearon un cuello de botella que ha convertido los cigarrillos en uno de los artículos más buscados, en medio del desasosiego de miles de personas enganchadas al producto, lo que ha degenerado en varias ocasiones en corrupción, para conseguirlos con la libreta de otras personas, e incluso en disputas violentas.

El grupo tabacalero ha reconocido que los problemas no vienen exclusivamente del embargo, contrariamente al argumentario habitual. No obstante, sí atribuyen a Washington la falta de mantenimiento y productos para cosechar adecuadamente, entre ellos los fertilizantes.

El grupo tabacalero ha reconocido que los problemas no vienen exclusivamente del embargo, contrariamente al argumentario habitual. No obstante, sí atribuyen a Washington la falta de mantenimiento y productos

Los tabacaleros independientes, en cambio, afirman que algunos de estos insumos proceden de China y no de EE UU y que el problema es la mala gestión del Estado de los semilleros y el impacto de la Tarea Ordenamiento, que provocó subidas de hasta 10 y 15 veces el valor de materiales, mientras los precios del tabaco no se movían.

Precisamente ahora el gestor de esta reforma es quien se pone al frente de la empresa, después de ser también ministro de Economía en dos ocasiones y vicepresidente del Consejo de Ministros, entre otros altos cargos en diferentes áreas. Dentro del Partido, Murillo ha sido miembro del Buró Político hasta que, en abril de 2021, salió de la cúpula de poder.

En el informe sobre la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos se decía que el grupo "no logró organizar, de manera adecuada la participación de los diferentes actores involucrados en la implementación de los Lineamientos y asumió funciones que excedían el mandato otorgado por el Congreso", lo que auguraba la caída en desgracia de Murillo, que ahora recibe este premio.

Justo Luis Fuentes Diaz, su predecesor, sale del grupo tabacalero para dirigir el Agroforestal. Según otro tuit de la empresa, los trabajadores de Tabacuba le desean éxito en su gestión y se despiden con el placer de haber trabajado a su lado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.