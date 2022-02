La ex directiva de Televisión Cubana Yailén Insúa Alarcón pide asilo político en Colombia

Yailén Insúa Alarcón, ex directora del Sistema Informativo deTelevisión Cubana y de la revista Buenos Días, lleva desde el pasado sábado 5 de febrero varada en el aeropuerto de Bogotá y ha pedido asilo al Gobierno colombiano porque, alega, "si regresa a Cuba su vida corre peligro".

La periodista ha contado desde el aeropuerto de El Dorado, donde está con su esposo, que salió de Cuba hacia Colombia con Nicaragua como destino final. A su llegada a Bogotá, sin embargo, le comunicaron que era reclamada en La Habana por estar regulada, una disposición del Ministerio del Interior que prohíbe la salida del territorio nacional. Según su tesis, los funcionarios de Migración en la Isla no se debieron percatar de su estatus y le permitieron abordar el avión.

Sin embargo, ya en Bogotá, las autoridades colombianas le informan de que Nicaragua no autorizaba su ingreso ni el de su esposo,, Boris Luis Ramos Salgado, miembro de la Sociedad Cultural Yoruba de Cuba. Según contó Insúa Alarcón a Caracol TV, él es diabético y se encuentra en un delicado estado de salud.

"Le pedí asilo al Gobierno colombiano, porque no voy a regresar a Cuba porque mi vida peligra", insistió.

Yailen Insua Alarcón contó en el canal Univisión 23 que el Gobierno cubano la tenía amenazada con seis meses de cárcel desde que mostró en televisión imágenes de Celia Cruz.

"Salgo de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver. Desde el año 2017, no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo, hago trabajos extras porque la Seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con el sistema que hay en mi país", indicó.

La periodista realizó el año pasado colaboraciones con Radio Cadena Habana, la emisora musical del canal del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

La televisión colombiana contactó con Avianca, la aerolínea con la que iban a cubrir el trayecto, para saber los motivos por los que se impidió que la pareja abordase el avión. "Los clientes llegaron procedentes de Cuba sin cumplir con la documentación necesaria para ser embarcados y realizar el trayecto Bogotá-Nicaragua (específicamente aval de embarque desde el Ministerio de Salud del país de destino)", respondió la compañía.

"Estos viajeros no han iniciado contrato de transporte con Avianca. La aerolínea está atenta a que solucionen su situación", añadió.

La periodista afirma que la indicación que se le dio es que una de las PCR no era válida, pero ella cuestiona este motivo porque eran las mismas con las que salieron de la Isla. "No entiendo cómo me dejaron salir en un lado y en otro no. El problema es que el Gobierno de Nicaragua no me permitió acceder", reclama.

El Gobierno de Daniel Ortega ha acordado con La Habana la entrada libre para los cubanos, pero también la aplicación de medidas restrictivas para los opositores del régimen de la Isla.

El precedente más parecido al de Insúa Alarcón es la decisión de Managua de impedir la entrada de los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Cocho el pasado enero cuando intentaban llegar a Nicaragua desde El Salvador, país al que pidieron un refugio que fue concedido, aunque pocos días después lo abandonaron para continuar su viaje.

Según EcuRed, que recoge su trayectoria profesional hasta 2015, Insúa Alarcón trabajó en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Fue delegada en el XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Venezuela y en el VII Congreso Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Además, fue miembro del Comité Primario del Partido Comunista (PCC) en el Sindicato de Trabajadores de Televisión Cubana y diputada en la Asamblea Nacional del Poder Popular durante la VII Legislatura (2008-2013).

