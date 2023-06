Tragos y huesos de res pelados en La Habana para celebrar el 92 cumpleaños de Raúl Castro

El olor se sentía desde lejos. Del improvisado punto de venta colocado este sábado en la calle Galiano, en Centro Habana, emanaba una peste de carne en mal estado. La fetidez provenía de unos huesos de res, casi pelados, que se venden en una feria que se celebra este 3 de junio en homenaje al cumpleaños 92 de Raúl Castro. Pero ni siquiera el mal estado del producto y sus pocas fibras espantaron a los compradores que hicieron una larga cola para comprar.

"Los quiero para un caldo y si le puedo pellizcar alguna masita, mejor todavía", comentaba ilusionada una jubilada que llegó a la fila advertida por unos vecinos. "Me dijeron que estaba celebrando no sé qué cosa, no entendí bien, pero aproveché porque esta dentadura postiza no ha visto un poco de carne de res desde hace años", ironizaba la mujer. Otros, hacían una mueca al acercarse y tras percibir el fuerte olor que despedían las piezas, fundamentalmente del costillar de la vaca.

Los clientes con más recursos podían comprar en otros kioscos, donde una cerveza superaba los 180 pesos, un queso Gouda de unos tres kilogramos ascendía a la friolera de 7.000 y un paquete de galletas, 850. Algunos compradores que se frustraron ante los altos precios se fueron atravesando el Boulevard habanero. "Dicen que allá están vendiendo bebidas más baratas", le gritaba un hombre a un joven que recorría cada kiosco con la mirada pero sin comprar nada.

Frente al Museo de Arte Universal y a pocos metros de la escultura de José Martí, en el Parque Central, una pequeña caseta anunciaba piña colada y en la esquina próxima al hotel Telégrafo se levantaba un escenario para un concierto nocturno. Varios sacos con hielo, destinados a enfriar refrescos y cervezas, se descongelaban en la calle a la espera de unos envases donde colocar las bebidas. "Vamos a empezar a vender después del mediodía", aclaraba una empleada.

Ningún cartel advertía qué suceso se celebraba con música, tragos y huesos de res, pero algunos transeúntes ataron los cabos: "Ah, es el cumpleaños del que más manda", caía en cuenta una mujer que miró el móvil para comprobar la fecha. "Ya sabía yo que esto era por algo", concluyó crípticamente. Dos turistas que esperaban por una piña colada se quedaron sin entender de qué hablaba. Para ellos eran solo un kiosco con bebidas y un escenario musical a medio levantar.

