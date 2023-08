El Tribunal de Banes acusa a un activista cubano por "desacreditar" a la Seguridad del Estado en Facebook

El activista cubano Leandro Pupo Garcés compareció este lunes ante el Tribunal de Banes, Holguín, por "ofender y desacreditar" al Ministerio del Interior en una publicación en su perfil de Facebook. La Fiscalía pide por esos cargos cuatro años de trabajo forzado con internamiento, en una causa que el joven considera puramente "política".

Varios amigos del activista refirieron pocas horas después del juicio oral que este se encontraba bien y de regreso a casa, y que más adelante daría detalles del proceso. Un día antes de la audiencia, Pupo explicó que dejaría a uno de sus amigos a cargo de sus perfiles y que no llevaría su teléfono consigo pues ya había perdido uno durante las detenciones de las que ha sido víctima.

El pasado 11 de julio, el holguinero realizó una publicación denunciando el acoso que sufre por parte de la Seguridad del Estado –desde que participó en las protestas masivas de 2021– y que se ha agravado en los últimos meses a pesar de que el joven alega haber abandonado el activismo.

"Vigilan, presionan y amenazan a todos los que de algún modo se acercan a mí, me excluyen de la sociedad como a un apestado, entonces, después me llaman 'desocupado'", escribió Pupo en un post, en el que adjuntaba un acta de imputación de delitos en la que se le acusa de publicar contenido "en contra del proceso revolucionario".

La publicación había sido señalada y denunciada por agentes de la Seguridad del Estado, "quienes lo tenían controlado por su actuar"

El documento citaba otro post del pasado 11 de marzo en el que Pupo criticaba unos cursos impartidos por el Ministerio del Interior. "El pueblo necesita libertad y la dictadura lo que le ofrece a los jóvenes son estos cursos para convertirlos en chivatos, en esbirros para seguir reprimiendo y esclavizando a los cubanos", refería.

Según el texto, la publicación había sido señalada y denunciada por agentes de la Seguridad del Estado, "quienes lo tenían controlado por su actuar". También señala que el activista se "relaciona con personas de desajustada conducta social" y que está siendo vigilado como "persona de interés" por incitar a la población "a realizar protestas".

El holguinero ha sido imputado por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones. "Me piensan juzgar por una publicación en Facebook: difamación, eso dicen. Todos sabemos que es por cuestiones políticas", dijo Pupo en uno de sus post en el que recordaba que él mismo había sido difamado y llamado "loco" por el régimen. "Nunca me había visto en la obligación de asistir a un juicio, jamás he cometido ni un sólo delito por el que deba ser juzgado", agregó.

El holguinero ha denunciado numerosas veces el acoso y detenciones constantes que sufre por su posición política y que han llegado a afectar a sus amistades, familiares y su propio hijo, al que no piensa enviar al servicio militar. "Mi hijo quiere estudiar, tiene otras aspiraciones. Entiendo que hay reglas que no se pueden violar. Entiendo que un país en guerra reclute a sus jóvenes pero, ¿un país como este que nadie ha atacado ni lo va a atacar?", dijo en una entrevista concedida a Martí Noticias.

Varios perfiles de Facebook reportaron la situación del activista tras el juicio. "Amigos, Leandro Pupo Garcés está en casa, llegó cansado, en cuanto se recupere del mal rato que esta dictadura le hace pasar, él mismo los pondrá al tanto de todo, les da las gracias por todo el apoyo dado", escribieron.

