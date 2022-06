En Las Tunas los vivos y los fallecidos se quedan sin transporte

El transporte en la provincia oriental de Las Tunas se ha convertido en un problema lo suficientemente serio como para ser reseñado por la prensa local oficialista.

Así, el semanario provincial Periódico 26, que alertó, con fuente en Héctor Feria Ávila, subdirector de Higiene y Necrología de la Dirección Provincial de Comunales, que hay "poca disponibilidad de los carros fúnebres".

El funcionario reconoció que este problema "constituye una realidad en el territorio" y que "el apoyo de la provincia de Holguín" es lo que les permite continuar la prestación de este servicio.

El directivo también explicó que la empresa se ha visto en la premura de emplear otras variantes de estos autos, "que nos sirven de igual modo para la transportación"

"Hasta la fecha se realizaron 2.284 servicios fúnebres, lo que da un promedio de 460 mensuales, y de 15 a 20 diarios", contabilizó Feria Ávila. "La situación de este tipo de transporte es crítica, porque de un total de 13 carros funcionan solo dos".

El directivo también explicó que la empresa se ha visto en la premura de emplear otras variantes de estos autos, "que nos sirven de igual modo para la transportación".

Precisamente las carencias de los servicios funerarios en Cuba han sido denunciadas por muchos ciudadanos en los últimos años a través de redes sociales. La última de ellas, este martes, Nadieska Almeida, madre superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba. "Hace casi dos semanas falleció una persona querida por muchos de nosotros y, además del dolor por la pérdida, y su ausencia que se sentirá mucho, sobre todo para las personas a las que ella entregó su ser y hacer, me sorprendí, con dolor, por el ataúd que, aunque no es el primero que veo en condiciones horribles, sí es posiblemente el peor que he visto en toda mi vida", narra en un post de Facebook la religiosa, que continúa: "Era algo así como un pallet de madera, donde hay una tablita sí y otra no, forrado con la tela que ya todos conocemos, sin el cartón del fondo. ¿Cuál es mi dolor? Ver cómo la tela de abajo se soltó y colgaba como si nada pasara. Yo solo miraba y me hacía la pregunta con la que empiezo este compartir: ¿Nos merecemos esto?".

La truculenta imagen iba a acompañada de otra que también revelaba el estado de los servicios funerarios: "Al ir acompañando el entierro detuve mi mirada en más de una tumba abandonada, y las descubría llenas de basura, sí, basura de la que barren y la tiran ahí. Y claro, de nuevo caigo sorprendida de mi reacción y me pregunté: ¿Qué es lo raro? ¿De qué te sorprendes? Y me respondí: no nos merecemos esto".

El mismo 'Periódico 26' reconoció la falta de vehículos para cubrir las reservas de Campismo Popular en Las Tunas este verano

Pero no solamente el trasiego de ataúdes se ve afectado por la crisis, sino también el sector recreativo. El mismo Periódico 26 reconoció la falta de vehículos para cubrir las reservas de Campismo Popular en Las Tunas este verano. Elvira Ricardo Castro, directora comercial de la empresa estatal, advirtió: "En esta etapa, a diferencia de años anteriores, solo un limitado por ciento de las reservaciones incluirá el transporte, pues la empresa utilizará guaguas de menor capacidad y por ende no podrá abarcar a todos los campistas".

Aquellos que quieran reservar lugar en alguna de las tres bases campistas tuneras que hay "tendrán que dirigirse al destino por medios propios", indicó la subdirectora comercial de Campismo. En cuanto a Comunales, anunciaron el establecimiento de "un puesto de mando de 24 horas con facultades para tomar decisiones en los servicios fúnebres en toda la provincia, con el objetivo de minimizar los problemas".

Sin la posibilidad de transporte, el Campismo Popular, aquella idea de Fidel Castro para disuadir a los cubanos de ir de vacaciones a un burgués hotel y que supone la opción más precaria del turismo nacional –con cabañas sin climatización o ríos en lugar de piscinas para los clientes–, queda aún, si cabe, más disminuido.

