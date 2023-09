Los vecinos bloquean una calle en Centro Habana tras 35 días sin suministro de agua

Una improvisada barricada levantada por los vecinos de la calle Dragones, entre Rayo y San Nicolás, en Centro Habana, ha obligado este domingo a las autoridades a trasladar un camión cisterna hasta la barriada aquejada por la falta de agua. El parapeto, hecho con cubos, tanques plásticos y otros enseres domésticos, impidió, durante horas, el paso de vehículos y patrullas policiales.

"Aquí viven muchas familias con niños pequeños y hace 35 días que no tenemos agua", comentó a 14ymedio una mujer de 40 años, madre de dos niños de cuatro y seis años, que prefiere el anonimato por temor a represalias. "Estamos condenados a pedirle agua a otros vecinos cercanos porque en estas casas hace semanas que no vemos ni una gota".

"Ni siquiera nos traían una pipa", se queja la mujer. "Todo comenzó con la gente del albergue", detalla, en alusión a un local ubicado en la cuadra y habitado por numerosas familias que han sido reubicadas en ese inmueble tras perder su casa debido a un derrumbe. "Ahí fue donde empezó a calentarse todo".

Los residentes en el albergue empezaron a cerrar la calle desde temprano con los envases, cubos y tanques que diariamente usan para almacenar agua. "La propia policía intentó pasar y no pudo, tuvo que virar para atrás", añade otro vecino del lugar. "Poco después aparecieron los del Gobierno municipal, aunque aquí la gente había ido ahí más de diez veces a quejarse por la falta de agua. Nada más que vieron la protesta asomaron la nariz".

"Cuando íbamos a quejarnos nos decían que no había combustible para mandarnos una pipa, todas justificaciones", comenta. "No hay que hacerse ilusiones", agrega este vecino. "No han restablecido el agua por las vías normales". La gente no se conformó y "pidió que se arreglara el servicio por las tuberías, nada de pipas, porque eso no resuelve el problema". La tensión escaló y aunque "no se llevaron preso a nadie", este residente del lugar explica que "la cosa se puso muy caliente".

A los problemas con el agua que sufre la comunidad, hay que sumarle que la Empresa de Comunales lleva semanas sin recoger los desperdicios. Una enorme montaña de desechos crece cada día en la misma esquina de Rayos y Dragones. "Le están poniendo multas de miles de pesos a la gente que arroja basura aquí, pero cuando llamamos a Comunales para que vengan a recogerla dicen que no tienen combustible".

"Hay muchos problemas en todo este barrio con el agua. Hace unos días otros vecinos de Rayo, por esta misma calle pero más arriba, también protestaron por los problemas del agua y la basura", explica a este diario Juana, una jubilada que este domingo calculaba con la mirada hasta dónde podría llegar la montaña de desechos que amenaza con tapar su puerta.

"Se han dado varios casos de enfermedades que tienen que estar relacionadas con toda esta cochinada", opina y señala el montículo de desperdicios. En una vivienda cercana, los residentes han improvisado un cartel en la fachada que advierte que "esto es una casa" y, casi imploran que no sigan sepultando su entrada con desechos.

Los problemas sanitarios se han agravado en los últimos meses en La Habana debido a la nefasta combinación de una caída en la frecuencia de la recogida de la basura y los serios problemas en el suministro de agua, según cuenta la mujer. "El dengue y el zika están aquí a la orden del día", remacha.

La Empresa Aguas de La Habana ha reconocido la mala situación de los servicios de abastecimiento en toda la capital, más graves en zonas como Cerro, Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja.

