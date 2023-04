Villanueva, una estación de lista de espera convertida en campamento por la crisis

Más que un local con pasajeros, la estación de Villanueva, en La Habana, parece un campamento de refugiados. Gente sentada en el suelo, toallas que en la madrugada cubren los cuerpos que se acuestan en las esquinas y el llanto de los bebés que no entienden por qué llevan tantos días allí. La crisis de combustible ha convertido la principal lista de espera del país en un albergue improvisado.

Pasadas las diez de la mañana de este sábado, la gente se arremolinaba frente a la taquilla de venta de boletos. El ómnibus con destino a la ciudad de Sancti Spíritus estaba a punto de llegar y se tenía la esperanza de que viniera con suficientes asientos vacíos como para aliviar en algo la nave repleta de personas, en la que se respira un aire pesado y húmedo. "Solo se van a poder ir diez pasajeros", sentenció en voz alta un empleado.

"Llevo tres días aquí", cuenta una mujer que espera por un boleto para llegar hasta Holguín, un trayecto complicado por la distancia y la alta demanda de viajes para el oriente del país. "Aquí lo más complicado, además de la espera, es la situación del baño y conseguir algo que comer. Hasta tomar un buche de agua se complica: no me puedo ir de aquí porque se me pasa el turno".

Los que llegan en familia se turnan para salir a comprar alimentos, abanicar a los niños o indagar en la taquilla sobre las posibilidades de abordar el próximo ómnibus. A las afueras, los camiones privados intentan pescar en el río revuelto de la desesperación y en la puerta de uno de ellos, con más de 70 años de explotación, el conductor pregona en voz alta que son 2.000 pesos por persona hasta Sancti Spíritus, aunque el tramo no supera los 360 kilómetros.

Aunque no se acerca la Navidad y ya los días de Pascua pasaron, Villanueva vive momentos que recuerdan al ajetreo de las jornadas festivas, cuando las ansias de celebrar junto a la familia moviliza a miles de cubanos para transportarse a un lado y otro de la Isla. "Si esto está así ahora, en la medida que se acerque el Día de las Madres habrá que venir hasta con el ventilador", pronostica otro viajero. Dentro de tres semanas, el domingo 14 de mayo, cada centímetro de suelo en la estación de lista de espera podría estar ocupado.

