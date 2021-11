Yunior García Aguilera denuncia desde Madrid el "terror" que ejerce el Gobierno cubano

"El problema de Cuba no se llama Yunior García, el problema de Cuba se llama dictadura". Así de contundente se ha mostrado el dramaturgo y opositor desde Madrid, donde ha ofrecido una rueda de prensa para contar el "terror" al que ha sido sometido por el Gobierno cubano y que lo ha empujado a salir de la Isla.

"La revolución devoró a sus hijos y a sus nietos", ha denunciado antes de contar de forma cronológica cómo llegó a la militancia opositora.

García Aguilera ha hecho una crítica desde la izquierda al Gobierno, al que ha calificado de "casta conservadora" que explota a los obreros y utiliza el capitalismo más salvaje, construyendo hoteles. El creador de Archipiélago ha comparado al régimen cubano con el del chileno Augusto Pinochet.

El activista ha contado el acoso al que fue sometido durante los últimos días, momento en que, convencido de que sería detenido, solicitó una visa de manera preventiva con la que intentaba lograr algún tipo de negociación posterior que le sirviera para salir de prisión. Sin embargo, pasado el día 15 de noviembre, cuando llevaba horas aislado e incomunicado, fue consciente de que el Gobierno no pensaba arrestarlo.

"Si me matan me convierten en un símbolo, si me llevan a la cárcel me convierten en un símbolo", ha dicho. En ese momento fue cuando se dio cuenta, asegura, de que el Gobierno pensaba mantenerlo apartado de la sociedad encerrado en su casa, una situación que no podía soportar.

"Si lo unico que tengo es mi voz y me la quitan, entonces han ganado", ha dicho García, que ha subrayado que en Cuba le esperaba una "muerte en vida".



