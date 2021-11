Yunior García Aguilera marchará "en solitario" por 23 hasta Malecón este domingo 14

El dramaturgo Yunior García Aguilera, promotor del colectivo Archipiélago que convocó las marchas previstas para el 15 de noviembre, marchará en solitario el próximo domingo por La Habana en nombre de todas las personas a las que el Gobierno impide manifestarse. Su caminata discurrirá en silencio a las 3 de la tarde por la avenida 23 del Vedado, desde el Parque Quijote hasta el Malecón habanero, y portando una rosa blanca. "Esto no es un acto de heroísmo, es un acto de responsabilidad".

En un largo comunicado que el activista dirige a toda la nación, expresa su respeto a quien decida seguir adelante con la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el próximo domingo, pero llama "respetuosamente, a no hacer nada que ponga en riesgo su integridad física y la de otras personas".

"Es el régimen quien ha amenazado con desatar la violencia en las calles el próximo 15 de noviembre. No nosotros", advierte el dramaturgo

García Aguilera escribe un preámbulo en el que llama la atención sobre la vía violenta por la que ha optado el Gobierno, intentando disuadir a los manifestantes mediante citaciones, amenazas de la Policía, insultos en redes sociales, actos de repudio y, lo más grave, mostrando imágenes de civiles armados y arengas a niños en las escuelas.

"Es el régimen quien ha amenazado con desatar la violencia en las calles el próximo 15 de noviembre. No nosotros", advierte el dramaturgo. En su opinión, no solo las familias están preocupadas sino que existe el temor razonable de pensar que el Gobierno pueda organizar algún acto violento que atribuir a manifestantes para "provocar ira e indignación en los segmentos del pueblo que todavía controlan".

Ante esta situación, García Aguilera expresa que su objetivo es acabar con la violencia y no multiplicarla, disminuir la lista de presos políticos y no aumentarla. "No somos iguales a ellos. A nosotros sí nos importa la vida y la libertad de los cubanos", proclama.

Aunque no desconvoca explícitamente la marcha, más bien al contrario, invita a seguir adelante a quien lo desee desde la prudencia, sí anuncia que personalmente asume la representación de todas las personas que se adhieren a su posición en su caminata del día 14, después de haber consultado, afirma, con miembros de Archipiélago.

"Que cada quien encuentre maneras ingeniosas y pacíficas para lograr expresarse sin dar pie a que se desate la violencia contra ellos, contra nadie, absolutamente. Ya se han anunciado varias propuestas. Y estoy convencido de que aparecerán muchísimas más, con coraje, patriotismo y civilidad. Rosa Parks, en aquel ómnibus en 1955, encontró su propia forma de protestar ante leyes injustas", escribe.

"Que cada quien encuentre maneras ingeniosas y pacíficas para lograr expresarse sin dar pie a que se desate la violencia contra ellos, contra nadie, absolutamente"

García Aguilera también ha agradecido a los cubanos que se concentrarán el día 15 de noviembre en más de 100 ciudades "donde sí se respeta la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica. Sabemos que nuestros hermanos emigrados y exiliados no van a dejarnos solos", añade.

El autor reivindica el año que Archipiélago lleva pidiendo diálogo, desde que el 27 de noviembre varias personas que acabaron formando el colectivo se manifestaron ante la puerta del Ministerio de Cultura. "Sé que, aunque no lo parezca, sí hay algunas personas decentes y honestas dentro del Gobierno. Apelo a su sentido de la responsabilidad y a su humanismo", señala.

En el comunicado, el dramaturgo insiste en que no hay absolutamente ningún vínculo con el Gobierno de Estados Unidos y que el propósito de Archipiélago es que los "conflictos nuestros conflictos internos sean resueltos sin injerencias", aunque también considera lícito pedir protección a la comunidad internacional protección si las autoridades de un país burlan los tratados internacionales que han firmado y los derechos humanos.

"Honestamente, ninguno de nosotros aspira al poder, ni pretende 'golpes blandos' o 'cambios fraude'. Queremos que cada ciudadano de este país cobre conciencia de su poder para transformar su realidad", dice antes de llamar a toda la población, sin excepción, a crear una patria inclusiva. "No hay más tiempo. Nos toca a nosotros lograrlo. Y el camino tiene que estar lleno de luz, de valor, de fraternidad, de buena vibra, lleno de paz y lleno de firmeza. Este no será mi último abrazo", finaliza.

"Honestamente, ninguno de nosotros aspira al poder, ni pretende 'golpes blandos' o 'cambios fraude'. Queremos que cada ciudadano de este país cobre conciencia de su poder para transformar su realidad"

El riesgo de grave violencia ha sido el detonante para que García Aguilera y Archipiélago pongan fin a la convocatoria de manera oficial, dejando en manos de cada ciudadano la expresión individual de adhesión a un movimiento de cambio.

Pocas horas antes, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio había expresado su temor a un incremento de "la represión y la violencia" debido al uso de civiles armados en las imágenes difundidas en redes.

"El régimen es impredecible, la medida mayor que va a tomar es apostar agentes en las puertas de las casas y no dejar salir a los ciudadanos. En el caso de que haya algún despliegue de personas sin poder controlar los va a reprimir de manera brutal", afirmó Luis de la Paz, presidente de la organización.

De acuerdo con este narrador y poeta cubano exiliado en Miami, "lo hacen para aparentar que es el pueblo enardecido" el que toma la iniciativa de coartar las manifestaciones.

"Cuando uno ve las imágenes (en internet) se queda asombrado de que los que arrestan y reprimen a los manifestantes son personas vestidas de civil. Lo que hace la policía es conducir a los paramilitares a la estación (comisaría), algo típico de los regímenes comunistas", señaló De la Paz.

"Cuando uno ve las imágenes se queda asombrado de que los que arrestan y reprimen a los manifestantes son personas vestidas de civil"

En un comunicado, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio advierte de que "el uso de tropas, militares y paramilitares para ensombrecer la anunciada marcha, en esta ocasión se hace más peligrosa por las difundidas imágenes de civiles en las calles armados con fusiles de asalto".

Al respecto, De la Paz detalla que la organización lanzó el comunicado a partir de "una preocupación mayúscula" por la represión que está anunciando el Gobierno cubano, que "llega incluso a mostrar en los medios a civiles con armas largas, algo que en el mundo no se permite".

"El hecho de mostrar a personas en la vía pública vestidas de civil con armas largas es un aviso de a lo que se puede llegar, por eso expresamos nuestra solidaridad con los manifestantes", añade.

"Algunos de los recientes acontecimientos acaecidos en Cuba tienen una fuerte presencia entre los intelectuales y artistas, desde el Movimiento San Isidro, la protesta del 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio de Cultura y la convocatoria del Proyecto Archipiélago para el 15 de noviembre", explica el comunicado.

El texto puntualiza que "no solo se trata de episodios promovidos por la intelectualidad, sino una corriente genuinamente nacionalista y espontánea, inspirada en la esperanza de un cambio para una Cuba mejor".

