El régimen cubano compara a Yunior García con Vaclav Havel y le monta un acto de repudio

La prensa oficial señala y los factores ejecutan. Por el momento, con palabras, pero el tono sube contra Yunior García Aguilera, que anoche fue amenazado en la puerta de su casa al concluir la emisión del programa Razones de Cuba. El dramaturgo y promotor de Archipiélago, convocante de la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el próximo día 15 de noviembre, pudo grabar el acto de repudio que sufrió ante su vivienda aunque tuvo que recurrir a otros para difundirlo, ya que su conexión a internet fue inmediatamente cortada.

En las imágenes se observa a un grupo de vecinos –que García Aguilera sitúa en una decena, aunque no se distingue bien al ser noche cerrada– apostados en la reja de la vivienda del artista. El discurso lo lidera una mujer vestida con un pulover oficialista con la inscripción "A Plaza ponle corazón" y que le advierte, con voz temblorosa mientras un hombre le susurra las palabras desde la oscuridad, de que no van a tolerar "cualquier actividad que se vaya a desarrollar" el 15 de noviembre.

"Vamos a estar prestos y no vamos a permitir que se haga nada en esta comunidad. Esta comunidad va a ser un eterno Baraguá, porque esta comunidad la fundó nuestro comandante en jefe"

"Vamos a estar prestos y no vamos a permitir que se haga nada en esta comunidad. Esta comunidad va a ser un eterno Baraguá, porque esta comunidad la fundó nuestro comandante en jefe ,y vamos a defenderla porque aquí hay patria, hay socialismo, hay revolución y le vamos a poner el corazón a defender nuestros intereses y nuestra revolución", le dice a García Aguilera y su esposa, que escuchan y graban al otro lado de la reja. El discurso se cierra con la consigna "patria o muerte", respondida por el grupo con el consiguiente "venceremos".

"Estás advertido", amenaza uno de los congregados. "¿Advertido de muerte?", pregunta la esposa de García Aguilera. "No, de la comunidad que vamos a defender hasta donde sea el patria o muerte", cierra el hombre antes de alejarse con todo el grupo.

El vídeo fue compartido, además de por Archipiélago, por Saily González, otro de los rostros señalados por el régimen. "A la señora le temblaba visiblemente la voz... ya ni ellos se lo creen. No pueden ir a amedrentar a un joven hablando de la tranquilidad de "nuestros jóvenes", por lo menos no pueden hacerlo con firmeza. Y otra vez dejan claras las opciones: Socialismo o Muerte. Esto es una clara amenaza para los que NO abrazamos el ideal socialista", escribió la empresaria de Santa Clara.

García Aguilera lleva semanas sufriendo el acoso permanente de la maquinaria mediática del Gobierno cubano. En poco tiempo ha pasado, como él mismo denunciaba hace una semana, de ser un interlocutor válido para las autoridades culturales y un artista laureado en Ecured –la wikipedia cubana–en poco menos que un terrorista.

Este lunes, el programa Razones de Cuba volvió a dedicar más de 20 minutos a contar, por enésima vez, que el dramaturgo participó en el año 2019 en un taller en la sede madrileña de una universidad estadounidense privada llamado Diálogo sobre Cuba.

Para ello, Televisión Cubana echa mano de un médico, Carlos Leonardo Vázquez González, que se presenta como "el agente Fernando de los Órganos de la Seguridad del Estado", por los que dice haber trabajado durante "más de 25 años". Aparece con su bata blanca de doctor para intentar dar credibilidad a un testimonio preparado por sus jefes y que lee con dificultad en un teleprompter o un cartón ubicado detrás de la cámara. En su relato, acusa a García Aguilera de mentir cuando convoca una marcha pacífica ya que, según argumenta, en el taller al que asistió había "al menos dos generales". A su juicio, lo que el dramaturgo está pidiendo es "un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo".

Por lo demás, el mantra se repitió de cabo a rabo: Manuel Cuesta Morúa, la Fundación Nacional para la Democracia FNCA), la National Endowment for Democracy (NED), el Instituto por la Libertad (IPL), People In Need, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) y el propio Felipe González, al que atribuye directamente y hasta el ex presidente socialista del Gobierno español, propio Felipe González, que fue antaño un aliado del régimen cubano y es presentado ahora como el creador de un grupo criminal dedicado a eliminar físicamente a los terroristas vascos de ETA.

Tampoco faltaron, una vez más, las menciones a Gene Sharp y las técnicas de lucha no violenta aplicadas en las revoluciones de colores europeas y las primaveras árabes, Ramón Saúl Sánchez Rizo, Marco Rubio, María Elvira Salazar y Orlando Gutiérrez Boronat.

Todo el programa fue un calco de cada intervención dirigida a desacreditar a Yunior García Aguilera. Un rosario de nombres, hechos y palabras que después acaban por manifestarse en la calle

________________________

