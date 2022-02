"Nunca abandonaré a mi hijo", advierte la madre de un joven del 11J acusado de sedición

Yudinela Castro Pérez, madre del joven de 18 años Rowland Jesús Castillo Castro, uno de los 33 enjuiciados esta semana en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre por su participación en las protestas del 11 de julio pasado, responde este miércoles cada llamada que entra a su móvil. "Estoy aquí para denunciar lo que está pasando", asegura a 14ymedio.

El joven se enfrenta a una petición fiscal de 23 años por el delito de sedición, una de las más elevadas del grupo que se manifestó en las cercanías de la esquina de Toyo en La Habana y cuyo proceso comenzó el lunes. "Voy a seguir luchando por su libertad, cueste lo que cueste", aclara la madre. Este miércoles ha tenido su teléfono encendido, cuenta, porque no se sentía bien –padece cáncer– y no pudo ir al juicio. El jueves volverá al tribunal.

El lunes estuvo en el cercano Parque de Juan Delgado junto a otras madres, en una manifestación pacífica: "Hicimos una oración, varias plegarias tomadas de las manos por nuestros hijos".

"El agente Denis me dijo que yo me estaba relacionando con personas contrarrevolucionarias y terroristas"

La jornada terminó con el violento arresto de Castro y otras 14 personas, entre familiares de los acusados y activistas que llegaron hasta el lugar para apoyarlos. "Sobre las cuatro de la tarde, vimos que se acercaron al tribunal los camiones en los que se iban a llevar a los muchachos. Entonces llegó una guagua en las que nos llevaron detenidos a los que estábamos en el parque".

Algunos de ellos fueron conducidos a Villa Marista, refiere, y otros, como ella misma, a la unidad policial de San Miguel del Padrón. "Tuvimos que esperar hasta las 11 de la noche para que llegaran los agentes de la Seguridad del Estado a interrogarnos. Uno de ellos, el agente Denis me dijo que yo me estaba relacionando con personas contrarrevolucionarias y terroristas", detalla.

La madre asegura que no pudo acceder a la sala el pasado lunes "por presiones de la Seguridad del Estado", aunque en su lugar sí fue el padre (solo está permitida la asistencia de un familiar por acusado, algo denunciado por organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la Isla), y que este martes, finalmente, sí estuvo presente.

"El agente Denis también me amenazó con enviar a mi hijo a una prisión en Guantánamo, bien lejos de La Habana cuando fuera condenado. Me dijo que si yo seguía reclamando y protestando, eso era lo que iba a pasar, así que le respondí que a cualquier lugar que lo mandaran fuera Pinar del Río, Santiago de Cuba o la Isla de la Juventud, allí iba a ir yo también. Si me tengo que ir a vivir a Guantánamo, me voy. Nunca voy a abandonar a mi hijo", clama Castro.

"Los testimonios de los policías fueron muy incoherentes, incluso uno de los instructores de investigación penal que habló fue regañado por la secretaria de la sala por la actitud tan déspota que tenía"

Sobre la vista, relata que el lunes se presentaron los testimonios de los acusados y el martes, las declaraciones de los policías que participaron en la represión de las protestas de aquel domingo. "Los testimonios de los policías fueron muy incoherentes, incluso uno de los instructores de investigación penal que habló fue regañado por la secretaria de la sala por la actitud tan déspota que tenía", refiere, y continúa: "Los abogados defensores de los jóvenes le hicieron a este oficial muchas preguntas hasta el punto de que él decidió salir de la sala y no seguir declarando".

Aunque Yudinela Castro es residente en el municipio de Arroyo Naranjo, los sucesos por los que se juzga a su hijo están relacionados con la barriada de Santos Suárez, en Diez de Octubre, donde reside el padre del joven, con el que pasaba varios días al mes, sobre todo cuando la salud de la madre sufría alguna recaída de su padecimiento oncológico.

"Yo conozco a casi todos esos muchachos porque son amigos de mi hijo desde que eran chiquitos", cuenta. "Son muchachos buenos y ahora están en la Prisión de Menores Jóvenes de Occidente del Guatao".

Este martes en el tribunal, narra, pusieron un video para demostrar la presencia en las protestas de los que están siendo juzgados. Sin embargo, objeta, "no pusieron otras partes que yo he visto en los móviles de gente que grabó en la calle cerca de Toyo donde se ve a los policías disparando".

"Mi hijo no puede estar un día más en esa prisión pasando todas las necesidades que se pasan en una cárcel en Cuba", reclama. "Después de que el lunes alcé mi voz pidiendo su libertad y me llevaron presa de una manera muy violenta, ayer me concedieron verlo unos 20 minutos, me dieron esa posibilidad porque protesté. Si no, no me la hubieran dado".

