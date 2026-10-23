Un accidente masivo en Carbonera deja 22 heridos, dos de ellos graves

En publicaciones difundidas en redes sociales se habla de un camión de pasajeros al que "se le partió la barra de dirección y terminó impactando contra un poste eléctrico".

La mayoría de los lesionados fueron trasladados a los hospitales de la ciudad de Matanzas en vehículos particulares que pasaban por el lugar

La Habana/Un accidente masivo de tránsito ocurrido este viernes en Carbonera, en la provincia de Matanzas, dejó al menos 22 personas heridas, dos de ellas en estado grave, según la información divulgada por los medios locales. Los lesionados fueron trasladados a dos hospitales de la capital provincial, mientras las autoridades sanitarias mantienen bajo observación a los pacientes de mayor gravedad.

La directora provincial de Salud, Yamira López García, confirmó la cifra de heridos. Dos de ellos fueron ingresados en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez Hernández, donde reciben atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Los otros 20 pacientes han sido atendidos en el Hospital Militar Doctor Mario Muñoz Monroy y, de acuerdo con la información oficial, ninguno presenta peligro para la vida.

La mayoría de las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas a los centros hospitalarios por personas que circulaban en sus vehículos por el lugar del accidente, según reconoció en su reporte TV Yumurí. La intervención de esos conductores permitió que los heridos recibieran atención médica, aunque las autoridades no precisaron cuánto tiempo tardaron en llegar las ambulancias ni cuántas participaron en el operativo.

Hasta el momento, tampoco se han divulgado oficialmente las circunstancias en que ocurrió el siniestro, el tipo de vehículo o vehículos involucrados ni las posibles causas. No obstante, en publicaciones difundidas en redes sociales se habla de un camión de pasajeros al que "se le partió la barra de dirección y terminó impactando contra un poste eléctrico".

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la inseguridad vial en Cuba, donde las cifras oficiales correspondientes a 2025 reflejaron un empeoramiento de los principales indicadores

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la inseguridad vial en Cuba, donde las cifras oficiales correspondientes a 2025 reflejaron un empeoramiento de los principales indicadores. Según los datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, divulgados en enero de este año, durante los doce meses anteriores murieron 750 personas en accidentes de tránsito, un incremento del 18,2% respecto a las 634 víctimas mortales registradas en 2024.

También se elevó el número de siniestros, que pasó de 7.507 a 7.552, mientras los lesionados ascendieron a 6.729. Las estadísticas confirmaron así un repunte de la accidentalidad después de la disminución registrada durante 2024.

Las autoridades atribuyeron al factor humano el 72% de los accidentes, principalmente por no respetar el derecho de vía, conducir sin la debida atención o exceder los límites de velocidad. Además, señalaron que las motocicletas, los ciclomotores y los peatones estuvieron involucrados en el 63% de los hechos.

Sin embargo, las estadísticas oficiales apenas reflejan el peso que tienen el deterioro de las carreteras, la insuficiente señalización y el envejecimiento del parque automotor. Buena parte de los vehículos que circulan por las vías cubanas acumulan varias décadas de explotación, mientras el mantenimiento de la infraestructura vial se encuentra limitado por la escasez de recursos.

A esas dificultades se suman los prolongados apagones, que dejan fuera de servicio numerosos semáforos.