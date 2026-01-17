Un accidente de tránsito en la Autopista Nacional deja un fallecido y 14 heridos

El joven que murió era el trombonista del grupo liderado por el artista Velito, ‘El Bufón’

Este sábado un microbús que viajaba desde La Habana hacia Camagüey se volcó en la Autopista Nacional, causando la muerte del músico José Luis Reyes Luis, de 26 años, y dejando a otras 14 personas heridas.

El vehículo transportaba a miembros del grupo liderado por el artista Velito, El Bufón, cuando perdió el control y se volcó tras dar varias vueltas de campana en horas de la mañana, según informó Cubadebate. En un primer momento se reportó que los ocupantes presentaban lesiones leves; sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de Reyes, trombonista de la agrupación, como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

La información oficial indicó además que el conductor se quedó dormido al volante. Los heridos fueron atendidos en centros de salud de la provincia de Villa Clara, donde permanecen bajo observación médica.

Reyes viajaba junto a sus compañeros para cumplir compromisos artísticos, una práctica habitual en un sector que depende casi por completo del transporte por carretera para sostener sus giras y presentaciones fuera de la capital.

El accidente vuelve a mostrar problemas estructurales que inciden directamente en la seguridad vial. Muchos traslados interprovinciales se realizan en vehículos envejecidos, con mantenimiento deficiente y sin condiciones adecuadas para recorridos largos. Este jueves se produjo otro accidente que dejó un saldo de 12 heridos en Las Tunas, según informó Cibercuba.

A ello se suma el deterioro de la red vial: amplios tramos de la Autopista Nacional presentan baches, señalización insuficiente y escasa iluminación, factores que incrementan el riesgo de siniestros, especialmente en viajes prolongados y en horarios de poca visibilidad.

La reiteración de estos hechos evidencia la ausencia de una política efectiva de prevención y control del transporte interprovincial. La falta de inspecciones técnicas sistemáticas, la escasez de piezas de repuesto y la prolongación de la vida útil de vehículos que ya no cumplen estándares mínimos de seguridad crean un escenario propicio para tragedias evitables. Mientras tanto, la información pública sobre responsabilidades y medidas correctivas continúa siendo limitada.

Entre enero y agosto de 2025, en Cuba se registraron 502 muertes por accidentes de tránsito. Aunque el balance final del año aún no se ha dado a conocer, esa cifra ya representaba el 80% del total de víctimas mortales de 2024. Para dimensionar el problema, basta una comparación: en ese mismo período, las carreteras españolas se cobraron 1.119 vidas, apenas poco más del doble que en la Isla, pese a que España tiene una población seis veces mayor.

A este saldo contribuye también el deterioro de las carreteras, que convierte en mortal cualquier distracción, imprudencia o exceso de velocidad.