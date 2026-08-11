Un activista cubano en huelga de hambre, hospitalizado tras sufrir un desvanecimiento

Madrid/El activista y periodista independiente Guillermo del Sol, que este martes cumple 55 días en huelga de hambre, tuvo que ser trasladado el domingo al hospital Arnaldo Milián Castro, de Santa Clara, tras sufrir un desvanecimiento. Allí, según informó este lunes él mismo en una transmisión directa, los médicos determinaron que se encontraba deshidratado y le administraron suero intravenoso.

“Creo que los complací a todos y les demostré que el huelguista para ir a un hospital tiene que estar muerto; si no, es por gusto”, declaró el opositor con un débil hilo de voz, tras ser dado de alta, a las pocas horas de ingresar.

Al llegar al centro hospitalario, según declaró a Martí Noticias su hijo, Adrián del Sol Alfonso, “llevaba parámetros de glicemia [nivel de azúcar en la sangre] de 3, una presión arterial descompensada con rangos muy pegados de 130 con 100 y una frecuencia cardíaca demasiado alta”.

Tras agradecer a todos “la preocupación”, reafirmó seguir “en pie de lucha, con la misma petición que tengo hecha al régimen cubano”

La prueba de glucemia (o glicemia) que le practicaron antes de darle el alta ya daba un rango normal, de 4,2, pero la tensión arterial seguía elevada. “Hoy la presión está mucho más descompensada debido al volumen que me inocularon y la glicemia sigue en los valores de 4, según la doctora del consultorio, que es la que viene aquí todos los días y se preocupa por mí”, informó Del Sol. “Esa glicemia debe subir según los estándares del volumen se vayan nivelando y la presión debe ir bajando poco a poco”.

Tras agradecer a todos “la preocupación”, reafirmó seguir “en pie de lucha, con la misma petición que tengo hecha al régimen cubano”. Esto es: la liberación de Leonel Tristá, preso del 11J, y de otros 17 prisioneros políticos de Villa Clara.

No es la primera vez que Guillermo del Sol, integrante de la plataforma Cuba Decide, se somete a una protesta de estas características. En agosto de 2019, inició otra huelga de hambre, que duró 55 días, para denunciar las arbitrariedades del régimen contra 150 disidentes regulados, luego de que a su hijo se le impidiera viajar.

“A los tres o cuatro días de comenzar la huelga a mi hijo le quitan la regulación pero yo había tomado la decisión de extender mi reclamo a todos los regulados”, explicó el propio activista entonces a 14ymedio.

Condenado a 13 por sedición por haber participado en las manifestaciones multitudinarias del 11 de julio de 2021, Solano Rendiche exige un régimen de menor severidad

Del Sol, miembro de la Iglesia Católica Antigua –declarada ilegal por la Oficina de Atención para los Asuntos Religiosos, adscrita al Comité Central del Partido Comunista– y director de la agencia de prensa independiente Santa Clara Visión, también logró su objetivo con otra huelga de hambre anterior, en 2017, para exigir que le devolvieran unos equipos de filmación que la Policía le había incautado.

En huelga de hambre, en su caso en la cárcel provincial de Holguín, también se encuentra el preso político José Ramón Solano Randiche. Condenado a 13 por sedición por haber participado en las manifestaciones multitudinarias del 11 de julio de 2021, el joven cumple este martes 29 días de ayuno, para exigir que se le otorgue el derecho a un régimen de menor severidad.

El pasado 14 de julio, informa Martí Noticias, “la dirección del centro penitenciario suspendió de forma intempestiva y sin explicaciones los permisos de salida correspondientes a todos los reclusos del destacamento”, motivo por el cual se levantó en protesta Solano Randiche.

La respuesta de las autoridades fue regresarlo durante seis meses al régimen de mayor severidad.