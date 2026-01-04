Activistas cubanos reclaman un cambio democrático en Venezuela después de la caída de Maduro

Desde La Habana y el exilio, voces de la sociedad civil advierten sobre las implicaciones en la Isla del arresto del gobernante

La Habana/Diversas voces de la sociedad civil cubana han estado reaccionando desde este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses. Los activistas y periodistas independientes han celebrado el arresto del mandatario y reclaman que el proceso en Venezuela desemboque en una transición democrática real, pacífica, ordenada y verificable.

Para el opositor Ángel Moya, la captura de Nicolás Maduro es un paso positivo y recuerda que el gobernante "dio la orden de asesinar y encarcelar a cientos de miles de venezolanos luchadores por la libertad, la justicia y los derechos humanos". El ex prisionero de la Primavera Negra de 2003 recomendó al presidente estadounidense, Donald Trump, "exigir la libertad de los presos políticos de inmediato" y garantizar "la seguridad para los opositores y para los exiliados que decidan regresar", entre ellos, María Corina Machado y Edmundo García.

Por su parte el disidente Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, apuntó que los acontecimientos reabren el debate sobre la soberanía, dado que el chavismo, afirma el también historiador, usurpó la voluntad popular expresada en las urnas en los comicios de julio del año pasado.

A juicio de Cuesta Morúa, se abre una oportunidad para que el pueblo venezolano recupere su proceso democrático, aunque subrayó la importancia de respetar el derecho internacional. El activista advirtió además de que, para Cuba, la caída de Maduro tendría implicaciones serias: pérdida de un aliado clave, de una fuente económica esencial y de respaldo internacional para su modelo autoritario.

"El cáncer no se cura con paracetamol"

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y recientemente exiliado en Miami, calificó como "necesaria y positiva" la acción militar de Estados Unidos para capturar y juzgar a Maduro por delitos vinculados al narcotráfico. Ferrer sostuvo que mientras persista el régimen cubano, la libertad y los derechos humanos seguirán en riesgo en la región. "El cáncer no se cura con paracetamol. Cuando se requiere quimioterapia, quimioterapia hay que aplicar. Lo demás es pura hipocresía o total complicidad", advirtió.

La académica Alina Bárbara Hernández optó por la prudencia y anunció en su cuenta de Facebook que necesita reflexionar un poco más para opinar sobre lo ocurrido: "Me estoy tomando un poco de tiempo para publicar mi análisis sobre lo que ocurre". No obstante, compartió un texto del creador digital cubano José Manuel González Rubines quien dejó claro que tras la operación de EE UU "Maduro ya no está en el poder y, con toda probabilidad, será juzgado en Estados Unidos" y "su camarilla de sátrapas lo entregó y, con él, entregó al país a una intervención militar extranjera y a una ‘transición tutelada’".

Mientras tanto, el escritor Jorge Fernández Era llamó a la cautela ante la propaganda y anticipó posibles giros inesperados en el escenario político venezolano. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, celebró el arresto y exigió la liberación inmediata de los presos políticos y el restablecimiento de la democracia.

En una declaración de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, su secretario general Iván Hernández Carrillo enfatizó que cualquier salida legítima debe conducir, sin ambigüedades, a una transición con reglas claras, cronograma público y verificación nacional e internacional, que culmine en la instalación del Gobierno elegido por los venezolanos.

En este periódico, Yoani Sánchez escribió en su blog: "lo que ocurrirá en las próximas horas es determinante para ambas naciones, pero ya se vislumbra que aquel Nicolás Maduro fanfarrón y prepotente es cosa del pasado. La dictadura cubana lo observará con lupa en sus próximas apariciones, como quien se mira al espejo".