La actriz cubana Ana de Armas ha encontrado "una nueva ilusión" con el hijastro de Díaz-Canel

La Habana/Manuel Anido Cuesta es el único joven en la acartonada foto de la delegación cubana que se reunió con el papa Francisco en 2023. Su padrastro, Miguel Díaz-Canel, lo presentó entonces al pontífice como “la oposición en la familia”. El hijo de Lis Cuesta logró mantenerse fuera de los focos hasta este miércoles, cuando ¡Hola!, la revista española de farándula, lo fotografió en Madrid besando a la actriz cubana Ana de Armas.

En las imágenes divulgadas por ¡Hola!, Anido camina por Madrid junto a Ana de Armas, paseando a la perra de ella, Salsa. También fueron captados a su regreso del restaurante Numa Pompilio, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca. Además, una de las fotografías muestra que se encontraron con Lourdes Dávalos, la abogada que defendió al régimen en el caso por su deuda con el fondo de inversiones CRF en Londres, y con su padre, Rodolfo Dávalos, abogado de confianza de Fidel Castro en los litigios internacionales.

De Anido se sabe muy poco. “Graduado de Derecho, trabaja conmigo, es el que más me critica”, dijo Díaz-Canel

De Anido se sabe muy poco. “Graduado de Derecho, trabaja conmigo, es el que más me critica”, dijo Díaz-Canel al papa, ante la mirada tierna del canciller Bruno Rodríguez y de su madre. Aunque se le atribuye un cargo de asesor del presidente, su rol en el oficialismo no está claro. Figura en las fotos de los viajes del mandatario a Moscú, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

La revista había dado noticias de la ruptura de la actriz con el magnate Paul Boukadakis, vicepresidente de Tinder, la aplicación de citas en línea, y había especulado sobre la existencia de una nueva relación. Además, había informado sobre los viajes de De Armas a Cuba, un acercamiento creciente y polémico, dada la crítica situación de la Isla.

Lo que para el mundo de la farándula y los paparazzi es una incursión banal en la vida de la actriz –“ha encontrado una nueva ilusión”, es el titular recurrente–, para los cubanos es la confirmación de lo que los medios españoles han denominado, con acierto, la “innegable complicidad” de la pareja.

La actriz Ana de Armas, en el Festival de San Sebastián, en septiembre de 2022 / EFE

Como Marilyn Monroe, la legendaria actriz a quien De Armas interpreta en Blonde, la cubana –que emigró a los 18 años a España– tiene afición por el entorno presidencial. El pasado agosto, De Armas viajó a Cuba en una “visita privada” de la que sus amigos en la Isla –en especial Claudia Alvariño, actriz de La Colmenita e incondicional del régimen– publicaron fotos. Estuvo también en La Habana el pasado mayo, acompañada por Boukadakis, para celebrar sus 35 años. En 2020, el “novio invitado” fue Ben Affleck.

Aunque la prensa oficial de la Isla no se ocupaba de sus logros en el extranjero hasta hace muy poco, no ha sido inmune a sus viajes a Cuba. "’Ana, buenos días, soy Thalía Fuentes, periodista de Cubadebate. ¿Crees que me pueda responder par de preguntas?. ‘Disculpe, periodista, estoy de vacaciones. Un placer saludarla’". Así narró Fuentes su encuentro con la actriz en 2023, un jarro de agua fría.

Luego se consolaba por el fiasco: "Me quedo parada, en medio de la calle. Es entendible, está de vacaciones, quiere estar lejos de las cámaras. Hay que respetar su decisión. Ser una figura pública no puede privarte de la tranquilidad. Sigue caminando, disfrutando de La Habana, de esa ciudad que es suya, y que la recibe siempre con los brazos abiertos. Ana de Armas de Blonde, es actriz y es cubana". Cubadebate no tardó en borrar la nota.

El medio aseguró entonces que De Armas había declarado querer ser parte de la compañía, “pero no pudo porque no vivía en La Habana"

En abril de ese año, sin embargo, Cubadebate reportó con lujo de detalles su encuentro con La Colmenita. El medio aseguró entonces que De Armas había declarado querer ser parte de la compañía, “pero no pudo porque no vivía en La Habana". En efecto, aunque nació en la capital, su familia se mudó a Santa Cruz del Norte, durante el Período Especial.

De Armas ha hablado benévolamente de aquella época en algunas entrevistas –“se iba la luz, comíamos huevo frito, arroz y alguna vez pollito”–, además de elogiar que la educación en Cuba sea “gratis” y “muy rigurosa”. Sobre su padre, admitió que alguna vez ocupó cargos en un gobierno municipal –aunque no aclaró si se trataba de Santa Cruz del Norte– y que dirigió un banco.

Su hermano, el fotógrafo Javier Caso, residente en EE UU, es conocido por su oposición al régimen y ha denunciado en varias ocasiones a la “dictadura” que “está matando” a los cubanos. Caso fue citado por la Seguridad del Estado en 2020 y logró grabar el interrogatorio. Una de las preguntas de los agentes fue sobre su hermana. Un año después, Caso denunció que el artista Luis Manuel Otero era víctima de acoso policial. Por ello realizó una huelga de hambre.

Aunque De Armas está habituada a los fotógrafos –si bien confesó que su vida amorosa estaba en una suerte de “intensidad controlada”–, la experiencia es totalmente nueva para la “realeza” del régimen. No le ha ido bien, por ejemplo, a Lis Cuesta, de cuyas efusiones románticas sobre Díaz-Canel –como el memorable “dictador de mi corazón” o el alma “en modo estropajo”– se han burlado cientos de cubanos.

Ni Anido ni su entorno están listos para el acoso de la prensa rosa en un ambiente como el cubano, tan lejos de todo idilio romántico. ¡Hola! ha caminado junto a la pareja por las avenidas de Madrid. Muy lejos de las calles apagadas y atestadas de basura de Cuba, donde nacieron Ana de Armas y su "nueva ilusión".