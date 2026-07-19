La Aduana decomisa 'químico' en cajas de alimentos procedentes de EE UU

En 2025 se incautó un total de 507 kilos de droga en el país, según el Gobierno

Las autoridades niegan que Cuba sea un país de tránsito, pese a que cada vez se reportan más casos

La Habana/La Aduana General de la República de Cuba decomisó en el aeropuerto internacional de La Habana un cargamento de cannabinoides sintéticos, conocida popularmente en la Isla como químico, reportó este domingo la prensa oficialista.

El vicejefe primero de la Aduana, William Pérez, informó en redes sociales que “la droga conocida como químico estaba oculta en dos cajas de alimentos procedentes de Estados Unidos y fue interceptada como resultado del trabajo conjunto de la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas”, refiere Cubadebate.

El reporte señala que el operativo “forma parte de las acciones de control fronterizo que el país mantiene contra el tráfico ilícito de estupefacientes”, en el marco de la política de “tolerancia cero” frente a las drogas.

A principios de esta semana, la Aduana cubana reveló otro caso detectado en la misma terminal aérea habanera, en el que sus agentes descubrieron más de 10 kilogramos de cocaína líquida enmascarados en frascos de champú y otros productos para el tratamiento del cabello.

La Aduana cubana reveló otro caso detectado en la misma terminal aérea habanera, en el que sus agentes descubrieron más de 10 kilogramos de cocaína

El vicejefe de la institución declaró entonces que esa detección “es muestra clara de la intencionalidad de vulnerar los controles a fin de introducir el ilícito, empleando nuevamente aquellas mercancías contempladas en las exenciones arancelarias vigentes”.

Pese a que cada vez es más frecuente la intercepción de cargamentos con droga en las terminales aéreas cubanas, las autoridades de la Isla afirman que Cuba “no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas”.

Apenas el 22 de abril pasado, la Aduana decomisó 22.800 dosis de químico, también procedente de Estados Unidos. En ese entonces, el mismo Wiliam Pérez González reveló que la droga fue detectada al requisar 19 hojas impregnadas con un cannabinoide sintético dentro de una caja de cereales. “Se evitó el consumo de 22.800 dosis, resultado que reafirma la efectividad de las acciones de control en frontera”, señaló el directivo en redes sociales.

El 22 de abril pasado, la Aduana decomisó 22.800 dosis de 'químico', también procedente de Estados Unidos

Pérez también subrayó que Estados Unidos es “el principal origen” de esta droga, que impacta de manera significativa en los jóvenes por lo cual se aplican medidas jurídico-penales severas en los casos detectados.

En 2025 se incautaron de un total de 507 kilos de droga, principalmente cocaína, y detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, de acuerdo con informes oficiales.