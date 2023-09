Los apagones superan ampliamente las previsiones de la Unión Eléctrica de Cuba

El déficit de electricidad en Cuba será más grave este martes, en que la Unión Eléctrica prevé la falta de 767 megavatios (MW) en todo el país. Los pronósticos, sin embargo, han resultado ser poco confiables puesto que este lunes, cuando las autoridades estimaron una afectación de sólo 525 MW, el déficit real ascendió a 740 MW, lo cual se tradujo en apagones más largos.

La peor parte se la llevan las provincias del interior del país donde, como explican a 14ymedio varios residentes, es más fácil para el Gobierno "disimular" los problemas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

"Anoche me cortaron la corriente a las tres de la madrugada, y a las seis, cuando me levanté, aún no había vuelto"

Marta, una avileña de 38 años, ya no sabe qué hacer con los constantes apagones, que le dificultan hasta la más pequeña tarea. "Anoche me cortaron la corriente a las tres de la madrugada, y a las seis, cuando me levanté, aún no había vuelto. Con estos calores mis hijos no pueden dormir. ¿Y así pretenden que los lleve a la escuela, cuando hasta la leche que guardo para su desayuno se me corta por la falta de electricidad?", lamenta.

En Sancti Spíritus, la situación de Noel, un custodio de 32 años, no es distinta. "Este lunes trabajé durante el día, y cuando salí del trabajo, ya de noche, eran pocas las zonas de la ciudad en las que se podían ver luces prendidas. Casi todo estaba a oscuras, exceptuando algunos barrios a los que le rotan los períodos de apagones porque tienen algún hospital en el circuito", describe.

También en Holguín el servicio presenta dificultades. "Ahora mismo no tengo corriente. Y probablemente no la tendré por unas cuantas horas más", lamenta César, residente de la ciudad cabecera.

En las redes sociales, donde la Unión Eléctrica anunció su parte diario, los comentarios de usuarios enfurecidos colmaron la publicación. "Será verdad que ni a un descanso digno tenemos derecho nosotros, que es lo mínimo que merece un ser humano, llegar a su casa y poder descansar en paz", reclamaba molesta una internauta.

Otro comentarista se burlaba del hecho de que cada día la empresa reporte la rotura o el "mantenimiento" de alguna central. "Para los que no lo saben, mañana se rompe Mariel", escribía.

La empresa anunció además la salida del SEN de la unidad 5 de la planta Diez de Octubre, en Camagüey, y el mantenimiento de la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, y la 5 de Renté, en Santiago de Cuba.

A ellas se suman las centrales que ya presentaban averías, como la unidad 2 de la Felton (Holguín), la 6 de Boca de Jaruco (Mayabeque) y la Guiteras (Matanzas), que dejó de funcionar este domingo en la noche, apenas concluyó la Cumbre del Grupo de los 77 más China en La Habana y después de generar electricidad mientras duró el evento, provocó molestias entre los cubanos. "Durante la Cumbre hubo corriente siempre. Se va la Cumbre y apagón. Verde y con pinchos, guanábana", ironizaba una cliente.

Según el reporte de la Unión Eléctrica, 30 plantas generadoras de corriente se encuentran actualmente fuera de funcionamiento por falta de combustible y otras 13 trabajan con baja cobertura. Las autoridades no explican, sin embargo, por qué la falta de hidrocarburos no afecta la generación de las patanas alquiladas a la empresa turca Karpowership, que suponen gastos millonarios para el Gobierno y dejan una estela de contaminación tanto en la atmósfera como en las aguas de la Isla.

