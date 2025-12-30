Anaisys Rodríguez: la actriz que llegó en el viento

La Habana/El teatro camagüeyano amaneció de luto con la noticia de la muerte de Anaisys Rodríguez Bermúdez, actriz fundadora del grupo Teatro del Viento, fallecida el pasado domingo tras sufrir un cáncer. Su partida marca el adiós a una intérprete esencial y a una de las figuras que luchó por la consolidación de una de las agrupaciones teatrales más reconocidas de Camagüey.

Su fallecimiento lo confirmó Freddys Núñez Estenoz, director del grupo, quien compartió en redes sociales un afectuoso mensaje de despedida. “Descansa en paz, muchacha hermosa… no merecías sufrir más”, escribió, en referencia a un proceso vivido con discreción, lejos del escenario, pero acompañado por quienes la quisieron y admiraron.

Anaisys Rodríguez –conocida artísticamente como Ana Rodbers– permaneció vinculada a Teatro del Viento desde sus inicios. Su trabajo actoral y pedagógico acompañó constantemente el desarrollo del colectivo, incluso en los últimos años, cuando ya se encontraba notablemente enferma.

Su última aparición sobre las tablas ocurrió hace un año en la obra Moira Criolla. Para entonces, el desgaste físico era visible, aunque en escena persistía una energía contenida y una presencia sostenida por la experiencia. “Cinco segundos después de entrar a escena, mi cuerpo vibra en una energía que no es mía”, había escrito la propia actriz en una publicación de Facebook.

En ese texto, Rodríguez describía la actuación como un compromiso vital. “No lo elegí, fue un acuerdo con el Universo”, afirmaba la actriz.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de artistas, colegas y antiguos alumnos. La actriz Darlin Cruz escribió en Facebook: “En paz descanses, Ana. Eras una actriz maravillosa. Fuiste mi maestra y además tuve el placer de trabajar juntas y convivir. Que Dios te tenga en la gloria, porque el viento siempre te recordará”.

Días antes de su muerte, su grupo de teatro protagonizó un gesto que hoy adquiere un peso simbólico particular. En un ensayo abierto al público de una obra aún sin título, el colectivo trabajó una escena marcada por la espera de un personaje que nunca llegaba. Rodríguez no estaba presente físicamente, pero su ausencia ocupaba todo el espacio. Mientras el director señalaba puertas, ventanas y objetos aún inexistentes, los actores habitaban el escenario como si todo estuviera allí. El ensayo se convirtió en un acto de reconocimiento: un homenaje desde el lugar que ella habitó siempre, las tablas.

“El viento está en todas partes”, proclama el eslogan de la agrupación. Hoy esa frase cobra un sentido especial. Anaisys Rodríguez ya no está, pero vive en los personajes, en la enseñanza compartida y en la historia del teatro camagüeyano.