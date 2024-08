Como cada año en Cuba, empieza el circo para conseguir los uniformes escolares

La Habana/La venta de uniformes escolares, que comenzó oficialmente el pasado 1 de agosto, ya es un despliegue de largas colas y quejas. Tal y como avisó la prensa oficial, solamente se ofrecen uniformes a los “grados iniciales”, es decir, en los que se cambia de ciclo: preescolar, quinto, séptimo y décimo, además del primer año de Enseñanza Técnico-Profesional y Pedagógico.

Las prendas para el resto de grados, advirtió el Ministerio del Comercio Interior, dependerán del “arribo del tejido importado por la industria”. Mónica, una joven de Luyanó, en La Habana, madre de tres niñas, una de preescolar, otra de 12 y la mayor de 13 años, comprobó este mismo lunes el desorden y la escasez que gobiernan el trámite.

“De las tallas chiquitas, que son las que más se venden, falta la 4, solo hay 6 y 8”, refería Mónica, que madrugó para poder hacer una nutrida cola. “Ni siquiera dicen si hay poco o mucho o qué”. De sus otras dos hijas, solo le corresponde uniforme a la mediana, que pasa a séptimo grado.

El proceso, explica esta madre refiriéndose a los paquetes de productos de primera necesidad que venden en las bodegas, es “como el combo”: con el carné de identidad, los clientes se anotan en una lista, sobre la que después van llamando para pasar al comercio.

Lista para la venta de uniformes en el barrio de Luyanó, en La Habana / 14ymedio

Nada de esto especifican los medios oficialistas, que sí recogen que el Ministerio del Comercio Interior “reconoció retrasos en la producción de bonos, por lo que las ventas serán controladas según listados emitidos por Educación”. De igual manera, indicaron que cada provincia informaría de las “medidas organizativas” adoptadas para la venta de uniformes.

En Santiago de Cuba, según publicó Sierra Maestra, “los familiares deben llamar a los centros educativos para mayor información”. De igual manera, explicitaron que se ofrecerán dos juegos de prendas para preescolar y un juego para el resto de los grados previstos.

Lo mismo se venderá en Sancti Spíritus, de acuerdo con el diario Escambray, aunque para quinto grado prevén acabar repartiendo dos juegos de prendas. Uno se venderá en “una primera etapa” y el otro “lo recibirán cuando la industria complete la producción”.

“Iniciaremos la venta con los inventarios existentes en la red minorista y con las cantidades que quedaban en la Empresa Universal”, declaró a Escambray Domingo Chaviano, empleado del Grupo Empresarial del Comercio. “Eso hace que tampoco se pueda entregar el vestuario escolar de la misma forma en todos los lugares”. En esa provincia la comercialización tiene lugar en Jatibonico y Fomento, además del municipio cabecera.

En Las Tunas corren peor suerte, según lo que publica Periódico 26: en la “primera fase”, se venderán dos prendas para preescolar y una para los de quinto grado, y nada más en Majibacoa y Manatí.

Mónica, la joven madre de Luyanó, no tardó mucho en desistir de su empresa. A las 9:30 am, media hora después de abrir la tienda que le correspondía, solamente habían atendido a dos personas. La fila entera, bajo el sol y junto a aguas albañales, se desesperó. “Me fui, lo compraré todo en Revolico, porque si me quedaba allí me daba la una de la tarde”.