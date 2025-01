Tras otro año pésimo, el ministro de Turismo cubano apuesta a viajeros chinos, turcos o árabes

Madrid/La delegación de turismo de Cuba ha vuelto a tener suerte en Fitur, una de las citas más esperadas del sector, que abre sus puertas este miércoles en Madrid. Su stand, ubicado en el pabellón 3 del recinto ferial de Ifema, como el resto de representaciones del continente, no es de los más grandes, pero está justo al lado del de Brasil, país invitado de esta 45 edición.

A su sombra, en la Feria Internacional de Turismo, espera la Isla concentrar algunas de las miradas que ha perdido en los últimos tiempos, justo ahora que se desvanece la fugaz expectativa de recuperar a los viajeros europeos que decía haber perdido por las sanciones estadounidenses. Desde que Cuba entró en la lista de estados que patrocinan el terrorismo, los ciudadanos europeos que visitaban la Isla ya no podían beneficiarse del programa de exención de visados ESTA, lo que, a juicio del Gobierno cubano, había dañado el destino en el mercado europeo.

En concreto, los viajeros españoles son los que más han caído, con una diferencia considerable. Hasta noviembre de 2024, el país ha dejado un 26,8% de viajeros menos que en los once primeros meses de 2023. No extraña, por tanto, que el ministro cubano de turismo, Juan Carlos García Granda, haya llegado a Madrid subrayando que su Gobierno trabaja ante “escenarios difíciles, complicados” en el sector turístico.

Pese a ello, y el cielo gris y lluvioso que ha cubierto este martes la capital española, el ministro no quiso que nada le amargara el viaje. “Nadie nos puede robar el optimismo”, insistió en una rueda de prensa en la que presentó a la delegación, compuesta por Luis Martínez de Armas, presidente de Cubasol, y José Alberto Pérez Lazo, director general de Desarrollo de Inversiones y Negocios del ministerio.

“Lo que va a decidir el Gobierno norteamericano nosotros no lo podemos prever”, destacó en referencia a la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y cómo puede afectar a Cuba. El mercado turístico, adujo, “también está impactado por otros factores, como es el crecimiento del precio del combustible, como es la escasez de aeronaves de las principales líneas aéreas que vuelan a Cuba”.

“Las metas que nos proponemos siempre son muy tensas, pero como optimistas que somos, siempre luchamos por crecer”, insistió. La Isla, que tenía previsto cerrar 2024 con 2,2 millones de viajeros internacionales, se ha propuesto para el próximo 2025 atraer a 2,6 millones, unos objetivos que consideró “ambiciosos”, pero no imposibles. Hace apenas un año, García Granda había previsto lograr 3,2 millones de turistas, pero tuvo que rebajar la cuenta dos veces, primero a 2,7 y finalmente a 2,2 millones que aún no se sabe si se lograron, ya que la estadística de cierre de 2024 no se ha publicado aún.

Teniendo en cuenta los datos de noviembre, que finalizó con 2.005.390 viajeros internacionales, unas 200.000 personas deberían haber arribado a la Isla en diciembre para alcanzar la última meta oficial. Aunque en cualquier año esa cifra era perfectamente factible en ese mes, de plena temporada alta, ya nada asombra en un sector para el que 2024 fue letal porque, habiendo dejado atrás la pandemia, quedó claro que las cifras no solo no se iban a recuperar, sino que retrocedieron mes tras mes desde abril.

García Granda fijó este martes los objetivos que tienen en nuevos mercados, aunque sin dejar de lado los viejos. El canadiense “es fundamental, por tanto, no lo descuidaremos”, dijo sobre el país norteamericano, que sigue suponiendo en torno al 40% del total (con 780.000 visitantes hasta el 30 de noviembre pasado). También pidió cuidar el europeo “a pesar de que está hoy muy contraído”, así como el ruso, que no logró su objetivo de llegar a los 200.000 visitantes previstos pero es el único en expansión. “Rusia es ya el tercer país emisor hacia Cuba. Por tanto, por su importancia, por el rol que juega y por los niveles de satisfacción que estamos teniendo, indudablemente pretendemos crecer”, señaló.

Además, margen para crecer, con China, que es la prioridad –“ya tenemos vuelos directos, que se reiniciaron el año pasado y que durante el año 25 pretendemos crecer”, destacó– y otros emisores emergentes. “Estamos trabajando en el mercado turco y un grupo de países árabes que realmente tienen interés hacia Cuba para invertir”, expuso.

Según el ministro, “alrededor del 40% de la inversión extranjera en Cuba fue al turismo el año pasado, en especial desde países como España”, aunque el retorno no se está notando a juzgar por los resultados. Pese a ello García Granda insistió en las bondades de la Isla como destino. “Somos una isla única, somos una isla encantadora y su principal virtud es su gente, su pueblo. Pero no, no solo eso, tenemos playas, tenemos naturaleza”, señaló.

El funcionario habló del patrimonio histórico y el potencial científico, aunque subrayó específicamente la seguridad del destino, en un momento en el que las cifras de criminalidad empiezan a dar problemas de imagen dentro y fuera de Cuba. “Se puede conversar, se puede hablar con su pueblo, con su gente y, además, la diferencia es la seguridad en todos los aspectos, esa es una fortaleza competitiva. Todo el mundo dice que somos seguros, realmente nadie cuestiona que es una de las grandes fortalezas que tiene el destino”, repuso.

No comentó, desde luego, problemas como la falta de electricidad, medicamentos, combustible o, cada vez más conocidos, hurtos y estafas que han llevado a algunos países a poner atención en sus alertas oficiales de viaje.

García Granda aprovechó su estancia en España para homenajear al fallecido Gabriel Escarrer, fundador de Meliá, a quien calificó como "un visionario y aliado del turismo cubano".

Además, Cubasol ha llevado a España la cartera de oportunidades relativa al turismo, que incluye al menos 85 proyectos para atraer inversión extranjera directa.

"Nos proponemos diversificar nuestras ofertas, apostando por modalidades que trascienden el clásico sol y playa. Esto incluye turismo de naturaleza, aventura, cruceros, marinas, eventos y patrimonio cultural, siempre comprometidos con garantizar el ocio y a la vez el desarrollo sostenible y la innovación”, dijo el presidente de Cubasol.

Entre los planes están la creación de parques temáticos, más mejoras de infraestructuras hoteleras y potenciar el turismo de salud.