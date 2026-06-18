Las antenas espías en Bejucal están listas y es "muy probable" que comenzaron a operar

La instalación, compuesta por 32 antenas, sería la más importante y probablemente la de mayor capacidad de su tipo observada hasta ahora en Cuba.

Los expertos del Csis vinculan la instalación con la inteligencia china, aunque reconocen que no existen pruebas públicas concluyentes

Madrid/Una nueva y extensa red circular de antenas construida en Bejucal, al sur de La Habana, ya está terminada y “muy probablemente” comenzó a operar, según un análisis de imágenes de satélite publicado este jueves por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington (Csis).

La instalación, compuesta por 32 antenas, sería la más importante y probablemente la de mayor capacidad de su tipo observada hasta ahora por el Csis en Cuba. Su función principal sería interceptar transmisiones de radio de alta frecuencia y determinar la ubicación de los emisores, una capacidad que permitiría vigilar actividades sensibles de Estados Unidos en el Caribe y el litoral sureste estadounidense.

Durante los dos últimos años, un antiguo campo lineal de antenas situado en el extremo noreste del complejo de Bejucal fue sustituido por una formación circular, conocida como CDAA por sus siglas en inglés. En abril de 2025 todavía eran visibles los trabajos para instalar cables entre las antenas y el centro de control, pero las imágenes más recientes indican que las obras concluyeron.

La nueva red cuenta con un anillo exterior de 19 antenas y otro interior de 13. Según el Csis, su tamaño permite pensar que posee mayores capacidades que cualquier otro sistema circular cubano observado anteriormente por el centro estadounidense.

El Csis relaciona la creciente relevancia de la instalación con el aumento de la actividad militar de Washington en el Caribe

Desde su ubicación en la provincia de Mayabeque, cerca de La Habana y de la antigua base soviética de Lourdes, el sistema podría aumentar la capacidad de las autoridades de la Isla, o la de sus socios extranjeros, para observar operaciones navales y aéreas estadounidenses en la región.

El Csis relaciona la creciente relevancia de la instalación con el aumento de la actividad militar de Washington en el Caribe, después de que la Administración de Donald Trump situara el hemisferio occidental entre sus prioridades.

Bejucal ha sido vinculado durante años con China en informaciones periodísticas, comparecencias ante el Congreso estadounidense y declaraciones de funcionarios de Washington. El centro considera probable que sea uno de los tres complejos cubanos que, según funcionarios de EE UU, son operados por Pekín.

El informe, sin embargo, admite que no existen pruebas públicas claras que demuestren la participación china. Las imágenes de satélite permiten comprobar la construcción y las características de la infraestructura, pero no bastan para determinar quién la opera.

Para los expertos del Csis, este cambio indica que las obras podrían continuar lentamente y que el lugar no ha sido abandonado por completo. / CSIS

El estudio también examina otra instalación situada en El Salao, cerca de Santiago de Cuba, cuyas obras comenzaron en 2021 y se encuentran prácticamente paralizadas.

Para 2024 se habían construido el edificio central de control, las bases destinadas a un anillo interior de 16 antenas y parte de las conducciones de servicios. Sin embargo, ninguna antena ha sido colocada y la vegetación ha comenzado a cubrir nuevamente el terreno.

Las imágenes obtenidas en mayo de 2026 muestran pocos cambios. Solo se aprecia la repavimentación y modificación de una carretera de acceso que ahora se dirige hacia el centro de la red prevista.

Para los expertos del Csis, este cambio indica que las obras podrían continuar lentamente y que el lugar no ha sido abandonado por completo, aunque también genera dudas sobre su destino. En caso de completarse, El Salao podría complementar la instalación de Bejucal y ampliar la cobertura hacia el sureste del Caribe. El funcionamiento conjunto de ambos centros reforzaría la capacidad de Cuba para triangular señales procedentes de Centroamérica y del Atlántico occidental.

La expansión de estas instalaciones podría convertirse en un nuevo foco de conflicto entre Washington y La Habana, mientras la Administración de Trump incrementa la presión sobre el régimen cubano.

En la orden ejecutiva emitida en mayo para imponer nuevas sanciones al Gobierno de la Isla, la Casa Blanca citó la presencia en Cuba de instalaciones de “adversarios extranjeros” destinadas a obtener información sensible para la seguridad nacional estadounidense como una prueba de “influencia maligna”.