El anteproyecto del Código de Familias de Cuba incluye el matrimonio igualitario

El Gobierno cubano hizo público en la tarde de este miércoles la versión 22 del anteproyecto del Código de Familias, que reconoce el derecho al matrimonio igualitario e incluye la adopción y reproducción asistida para este tipo de uniones, tres de las demandas de la comunidad LGTBI+ de la Isla.

El texto reconoce el matrimonio como "la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto y el amor".

En su intervención de este miércoles en el programa Mesa Redonda, el ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez, confirmó que el nuevo Código de Familias será el resultado de una consulta popular y de un referéndum que convocará "oportunamente" la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El nuevo texto, que debe reemplazar el anterior que data de 1975, estará abierto a opiniones de todos los cubanos a través de la página oficial del Ministerio de Justicia, aseguró Silvera Martínez. En diciembre será debatido en la Asamblea y se convertirá en un proyecto de ley. El Parlamento entonces dará a conocer la fecha de un plebiscito para aprobar el Código, que se supone sea en 2022.

El anteproyecto en el Artículo 171 también reconoce "las uniones de hecho afectivas entre dos personas con aptitud legal para ello, que comparten un proyecto de vida en común, de carácter singular, estable, notorio y durante al menos dos años".

"Toda persona tiene derecho a escribir su propia biografía y el hecho de escribir la propia biografía implica el derecho también a fundar y constituir una familia"

"Toda persona tiene derecho a escribir su propia biografía y el hecho de escribir la propia biografía implica el derecho también a fundar y constituir una familia", afirmó en el programa televisivo Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. El Código "rompe paradigmas" y requiere de una mentalidad en la que "se piense en la inclusión", agregó el académico.

Pérez Gallardo insistió en que el reconocimiento de "la pluralidad familiar'' es una de las novedades del anteproyecto. "Están previstas las distintas construcciones familiares y los roles que tienen las personas en esas distintas construcciones: familias extendidas, reconstituidas, homoparentales, monoparentales, nucleares, trasnacionales", señaló.

Todas las formas de familia en la Isla tienen derecho a ser aceptadas, "no es que se reconozca una y por lo tanto, ese reconocimiento excluya a las demás. Todas tienen cabida, es el derecho para todos", aseguró Pérez Gallardo.

Al mencionar que la distinción del género no se va a tener en cuenta para formar un matrimonio, justificó que "no es posible jerarquizar modelos familiares" porque en su criterio, no es posible darle espacio a un solo paradigma.

"Decir que la única posibilidad que tienen las personas por razón de su orientación sexual es constituir una unión de hecho y no así un matrimonio, implica que la unión de hecho sería una fuente de constitución de la familia de segundo orden o de segundo grado y jerarquiza los modelos familiares", argumentó.

Durante la comparecencia, el ministro de Justicia argumentó que el Código debe asumir "una legislación que, en materia de derechos familiares, se parezca a la sociedad actual" pero que "también busque mecanismos de solución armónica de conflictos, rápidas y no burocratizadas".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.