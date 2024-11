Antorchas en Noruega para homenajear a Otero Alcántara, ganador del premio Rafto

Madrid/Medio centenar de personas desfiló la noche del domingo por la localidad noruega de Bergen en homenaje a Luis Manuel Otero Alcántara, galardonado con el premio Rafto que entrega anualmente la fundación del mismo nombre, con el objetivo de promover los que considera derechos humanos fundamentales: la libertad intelectual, política y económica.

El artista cubano, que cumple condena en la cárcel de Guanajay, en Artemisa, desde el 11 de julio de 2021, no pudo asistir a la celebración, pero estuvo representado por Yanelis Núñez Leyva, que agradeció el galardón en su nombre. Leyva expresó la importancia de representar a Alcántara durante la celebración en Bergen. "Significa mucho para mí, para Luis Manuel Otero Alcántara y para toda la población cubana recibir este premio", dijo la artista.

No obstante, Otero Alcántara hizo llegar un mensaje para que su propia voz ocupara un cierto lugar en el acto de entrega, que se llevó a cabo en The National Stage, con una silla vacía simbolizando la ausencia del galardonado. "Este premio nos da el aliento de la vida. Este es un premio para los artistas y activistas de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Para todos esos artistas que están perdidos en el mundo y a menudo se sienten desorientados, pero que creen que el arte puede cambiar el mundo, y que, bajo las botas militares, a veces pierden la fe", dijo.

"De corazón, con lágrimas en los ojos, de verdad, en nombre de todos, muchas gracias", añadió Alcántara. Tras ello, voluntarios de la Fundación Rafto hicieron un llamamiento a los presentes, reunidos con antorchas. "Querido Luis, ojalá pudieras ver a todo el pueblo reunido hoy aquí, que está luchando por tu libertad. Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara", dijeron a la multitud.

La Fundación Rafto anunció en septiembre que el líder del Movimiento San Isidro era su galardonado este 2024 "por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte". Además, el fallo destacó que Otero Alcántara "ha sido arrestado innumerables veces por su activismo" y que sus obras son "rotundamente críticas con las restricciones a la libertad de expresión".

"El premio Rafto 2024 tiene como objetivo resaltar la importancia del trabajo de Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas a la hora de desafiar las estructuras de poder y defender la democracia y los derechos humanos en Cuba y en todo el mundo", resaltó el jurado, que aprovechó para reivindicar la libertad del preso político.

Acto de entrega del premio Rafto, donde se pidió la libertad de Otero Alcántara. / Rafto

El próximo viernes 15 de noviembre comienza la Bienal de La Habana, momento que Otero Alcántara ha aprovechado para pedir a quienes visiten el evento oficialista que soliciten una visita en prisión para dialogar con él sobre arte, una intervención que ha denominado Fe de vida.

"A los artistas, curadores, teóricos, coleccionistas y amantes del arte en general que visitan la Bienal de La Habana 2024, los invito a participar de mi obra y ser parte de ella, llamada Fe de vida", indicó a Diario de Cuba el artista en una llamada telefónica.

Otero Alcántara ha pedido a los interesados que realicen los trámites para solicitarlo. "La Bienal nació como una oportunidad para la periferia y los desplazados, y ya que no se me hace posible asistir al evento, ¿por qué no traer un fragmento de la Bienal al artista?", señaló. Y añadió su característica frase: "Estamos súper conectados”.

Según la convocatoria, para formar parte del acto, habría que contactar con el Departamento de Gestión de Establecimientos y Prisiones del Ministerio del Interior a través del número telefónico +53 5 7858 3604 y tramitar una visita en la cárcel.

Sobre el líder del Movimiento San Isidro pesa una sentencia de cinco años de prisión, de los que ya ha cumplido tres, por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Su amigo, el rapero Maykel Castillo Osorbo, procesado en el mismo juicio –en junio de 2022–, recibió una condena de nueve años de cárcel, por los mismos delitos, así como los de difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

Alcántara está considerado preso de conciencia por varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, y el Gobierno de EE UU. Además, fue nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes de 2021.