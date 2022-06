Un apagón echa a perder 5.000 libras de tilapias en el mercado de Bejucal

La falta de electricidad –y, por tanto, de refrigeración– ha echado a perder un total de 5.000 libras de pescado en Bejucal, Mayabeque. De ello se hizo eco la periodista Leyda Sánchez, a partir de las denuncias de los vecinos en sus redes sociales.

"¿Dónde se metieron las 2,3 toneladas de pescado que se anunció por las redes sociales para la venta de la expo feria en Bejucal?", se preguntaba este domingo en su muro de Facebook Pedro Luis González Acevedo, residente en ese municipio que hasta 2010 perteneció a la provincia de La Habana. Ahí mismo, sus vecinos le respondieron: "Los metieron en la nevera del mercado de la 19 y se echó a perder por falta de electricidad, todavía hay peste allí".

Las fotografías de tilapias podridas, difundidas por el propio González Acevedo, lo corroboraban.

"A mí me enseñaron que el pescado no sirve cuando las agallas pierden su color rojizo y se ponen amarillas, pero en Bejucal todo el que pasaba por el mercado de la calle 19 lo sabía porque el olor a podrido era insoportable", escribió Leyda Sánchez en su publicación, que proseguía: "La misma historia de los quintales de mango que se echaron a perder en Camagüey o de tomate en Artemisa porque necesitaban un autorizo que no llegó, porque, porque, porque... (por solo mencionar los últimos episodios de este tipo que recuerdo). Más de la misma burocracia, desorganización y desidia que nos rodea".

"Que a dos cuadras de mi casa se pudran más de dos toneladas de pescado... Y no pasa nada"

El producto, que como tanta proteína en la Isla, escasea, a pesar de ser una especie de mala calidad, estaba destinado a venderse en una feria de alimentación. "En la misma circoferia a la que hace referencia se dio la orden que no se podía vender la poca mercancía que había hasta que no llegara la TV y grabara", denunciaba el usuario Frank Capote Benítez en comentarios al post de Sánchez. "Los bejucaleños fuimos testigos de ello".

Hiram Cartaya lamentaba: "Yo no como pescado desde que viajé a Estados Unidos antes de la pandemia (y me puedo considerar afortunado) y que a dos cuadras de mi casa se pudran más de dos toneladas de pescado... Y no pasa nada".

Por su parte, Nancy Fleitas pidió que las autoridades "reconozcan que se equivocaron y que nos pidan disculpas públicamente". Y concluía: "¿Será que la prepotencia nos deja?".

Mientras tanto, la prensa local guarda silencio sobre el asunto. Eso sí, Radio Mayabeque asegura en una publicación en su página de Facebook que "a pesar del cruel bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos, nuestro verde caimán antillano se abre paso y apuesta por una economía cuyos pilares se centran en incrementar la producción y la defensa a nivel empresarial, potenciar el ahorro y tender lazos de solidaridad a nivel internacional".

La tilapia, un pescado de agua dulce, no goza de buena reputación entre los cubanos, que consideran su carne de menos calidad y "con sabor a tierra" si se le compara con las especies del litoral. No obstante, a medida que la pesca en aguas nacionales e internacionales se ha reducido, los peces criados en presas han sido una de las pocas opciones que le han quedado a los hogares cubanos para comer pescado.

A pesar de su baja valoración, la tilapia aventaja a la tenca y la claria, ambas especies importadas que se han convertido en un problema ecológico por su carácter invasor y depredador. Especialmente las clarias, conocidas también con el nombre de pez gato, se han vuelto un problema ambiental y han terminado por desplazar a otras especies locales.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.