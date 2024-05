Los apagones quedan suspendidos en Sancti Spíritus tras una protesta en Camino de La Habana

Sancti Spíritus/Los residentes en la ciudad de Sancti Spíritus no podían creer lo que vivieron este jueves: una jornada sin cortes eléctricos. Agobiados por los apagones de más de diez horas cada día, los vecinos atribuyen la pausa a una protesta popular ocurrida la noche de este miércoles en la comunidad Camino de La Habana, llamada así porque formó parte de una vía que unía esa zona con la capital cubana.

"Nos tiramos para la calle a tocar los calderos porque llevábamos horas y horas sin electricidad", cuenta a 14ymedio un vecino del reparto Camino de La Habana, ubicado en la zona sur de la ciudad de Sancti Spíritus y con una población que ronda los 2.000 habitantes. "Eso fue tremendo porque la gente salió para la calles, no fue dentro de las casas. Hasta los viejitos salieron con su cazuela y su cuchara".

"La policía llegó un rato después y se fue llevando a algunos arrestados. Cogían a los hombres más jóvenes y los metían en el camión", explica la fuente, que prefiere el anonimato. "Todavía hay como 50 arrestados, y las familias están como locas preguntando si los van a soltar o si los van a llevar a juicio. Todo el reparto está muy molesto con esto, porque lo único que hicimos fue protestar con las cazuelas".

El vecino asegura que, por temor a represalias mayores, los participantes en la protesta se concentraron en el cacerolazo y en gritar "¡Corriente!" y "¡Comida!", las palabras que se han convertido en una constante en las protestas de este tipo que se han producido en Cuba en los últimos años y que reflejan la insatisfacción popular por los apagones, el desabastecimiento y la inflación.

"Fue muy emocionante, porque se iban llevando a la gente detenida pero los que quedábamos seguíamos tocando nuestros calderos. No teníamos miedo porque no nos podían detener a todos. Mis vecinos se dieron cuenta de que no podían meter al reparto entero en ese camión de la Policía", recuerda el espirituano. "Se los llevaron para el Vivac [centro de detención a la espera de procesamiento] de Sancti Spíritus", asegura.

La protesta provocó que a la mañana siguiente la ciudad de Sancti Spíritus amaneciera con un fuerte operativo policial. "Salí de mi casa rumbo al trabajo y empecé a ver policías en las esquinas, patrullas por todos lados y fue una vecina la que me avisó de que había habido una protesta y que la ciudad estaba tomada", cuenta a este diario una espirituana que labora en una empresa estatal vinculada al Ministerio de la Agricultura.

"Cuando llegué al trabajo, mi jefe, que vive en el Camino de La Habana, me dio más detalles. Dice que aquello fue impresionante, que la policía patrullaba el reparto y la gente no se quitaba de en medio de la calle, estaban probando fuerza con sus cazuelas", explica la mujer. "Él dice que no salió de su casa por miedo a perder el trabajo, pero que tocó su cazuela en el patio".

"En la oficina nos tocaba apagón toda la mañana pero, sorpresa, este jueves durante todo el día no nos quitaron la luz en esa zona ni en ningúna de la ciudad de Sancti Spíritus". explica. "La gente no se lo podía creer, ni siquiera llegué a disfrutar la falta de apagones, porque estaba con el brinco en el estómago de que en cualquier momento tumbaban la corriente. Me quedé como embobecida, no atinaba a nada, no lograba funcionar con electricidad todo el tiempo, porque ya estoy acostumbrada a que casi siempre no hay".

Varios residentes en la ciudad también detallan que vieron en circulación patrullas policiales nuevas que no habían divisado con anterioridad en las calles de la ciudad. El acceso a internet también fue reducido a mínimos para evitar que los detalles de las protestas en Camino de La Habana se conocieran a través de las redes sociales. Hasta el momento, no se ha publicado ningún video de la manifestación.

"Al otro día de la protesta llegó un carro de la Empresa Eléctrica a cambiar un transformador, se hicieron fotos y todo en eso", añade el vecino del reparto. "Una payasada, porque todo el mundo sabe que el problema de los apagones no tiene que ver con un poste eléctrico ni con un transformador, sino que nos están quitando la luz porque no hay generación".

En la página de Facebook de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus, dos imágenes de un trabajador subido a una escalera y un viejo camión de factura soviética en primer plano, son suficientes para que el monopolio estatal de energía use la etiqueta #SanctiSpíritusEnMarcha, una ironía si se habla de un reparto donde la más reciente marcha fue una protesta popular, silenciada y reprimida.