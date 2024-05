Los apagones y la sequía lastran el servicio de agua en el oriente de Cuba

La Habana/Que varios poblados de Santiago de Cuba hayan pasado hasta 75 días sin recibir agua tiene una causa clara: la “inestabilidad” del Sistema Eléctrico Nacional. Así lo afirmaron este lunes ante la prensa oficial las autoridades de Recursos Hidráulicos en la provincia, que aseguran que ninguna de sus estrategias despega por falta de petróleo y por los constantes apagones.

“La sequía no nos lleva tan mal como el bombeo de agua ineficiente debido a los apagones, por eso se hacen colas en los puntos de agua potable. Sin luz, no hay agua, y nosotros vivimos casi sin corriente”, declara a 14ymedio un residente en la ciudad cabecera. La realidad que cuenta no le es ajena ni siquiera a la prensa oficial.

El diario local Sierra Maestra describe el problema en una línea: “Hay agua, pero escasa energía eléctrica”. Sin embargo, el rosario de calamidades es más extenso. Según Abel Dorta, directivo de Recursos Hidráulicos en la provincia, “en esta etapa del año tenemos 33 fuentes afectadas por sequía, perjudicando alrededor de 20.000 personas, a las que se les hace llegar por medio de los camiones cisterna, no ajenos a la escasez de combustible”.

Esto afecta a los residentes del municipio de San Luis que, reconoció el diario, no recibían agua desde el pasado 3 de enero. En el consejo popular José Martí, por ejemplo, “fueron más de dos meses, se nos agotaron todas las reservas y menos mal que comenzó a llegar en esta semana”, declaró a Sierra Maestra uno de los vecinos.

“En San Luis, donde hubo ciclos de hasta 75 días, (el problema) está condicionado fundamentalmente por la baja disponibilidad del SEN, porque una hora sin electricidad repercute en cuatro de atraso en el bombeo, rebombeo y distribución del agua”, sentencia un directivo de Aguas Turquino, que deja claro que la sequía no es lo más urgente.

Excepto algunos casos, como los embalses de Gilbert, Charco Mono, Joturo y Chalons –que están por debajo del 40%– las reservas se encuentran a más del 75% de su capacidad. Es la contaminación del agua y los escasos recursos para tratarla lo que mantiene en alerta a las autoridades.

“En Parada se detectó que, con el incremento de la temperatura, aumentan los microorganismos y bacterias que emanan sulfuro de hidrógeno, por lo que se realiza una obra ingeniera para eliminar esa situación”, dijo al medio uno de los directivos de Aguas Turquino, la empresa encargada del abasto en siete de los nueve municipios. Debido a esto, la conductora solo está bombeando una cuarta parte de lo que admite.

En Palma Soriano, en cambio, la situación tiene causas distintas. Según la propia prensa oficial, “la ejecución de su acueducto se ha caracterizado por grandes atrasos” debido a la “compleja situación financiera”, y dos de las estaciones de bombeo están fuera de servicio a causa de problemas mecánicos.

Hasta los choferes de pipas se sienten abrumados por la situación, que los obliga a dar múltiples viajes repartiendo agua. Uno de los conductores contó a Sierra Maestra que ha tenido jornadas “en las que realizó de ocho a 12 viajes a panaderías, centros de la Salud, escuelas, viviendas y comunidades vulnerables, lo mismo en horas tempranas de la mañana que altas de la noche”.

Según las autoridades, que no pierden la oportunidad para resaltar los modestos logros en materia de abasto en medio de la situación caótica, Recursos Hidráulicos aprobó este año un presupuesto de 63 millones de pesos “para la construcción, montaje y el mejoramiento de la infraestructura”. El monto resulta insuficiente para lidiar con todos los problemas de la provincia, que incluye desde maquinarias rotas que deben importarse hasta salideros, siendo Santiago una de las provincias con mayores reportes.

Hasta el momento se ha ejecutado el 55% del plan, que ha beneficiado a “la conductora de La Laguna (San Luis), Dos Caminos y a la agroindustria azucarera”, aseguran los directivos.

En el poblado de Baire, donde los ciclos de abasto demoraban hasta 45 días por la rotura de tres bombas hidráulicas, se instalaron otros tres equipos con paneles solares, lo que aliviará la dependencia de la UNE. Este tipo de equipos, que han llegado con el programa de “cambio de matriz energética”, funciona en más de 70 estaciones de bombeo, pero aun así es insuficiente para paliar la escasez de agua.

Los apagones siguen afectando “a la mayoría de los sistemas de abasto, ya que muchos no poseen grupos electrógenos de emergencia”. Esta realidad la expuso a inicios de mayo Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en entrevista con Miguel Díaz-Canel. Según declaró, gran parte de los problemas que enfrenta el Instituto podrían resolverse “si mejora un poquito el combustible”.

En esa ocasión, el mandatario le hizo notar que, según una encuesta realizada a 7.100 personas, solo el 10% aprobaba la gestión de la institución. Otro caso es el de Las Tunas, tema recurrente en los medios estatales por las roturas y reparaciones constantes de las bombas hidráulicas que anuncian las autoridades y que, hasta el momento, no ofrecen ningún alivio a los tuneros.

Recursos Hidráulicos no tiene la soga al cuello solo en el oriente de la Isla, y su mal manejo ha comenzado a afectar otros sectores. Días atrás, la prensa oficial informó de que la presa Zaza –la más grande del país y ubicada en Sancti Spíritus– apenas alberga el 13% de los 1.020 millones de metros cúbicos de agua que tiene de capacidad. En medio de una pesca tan intensiva como suicida, en el embalse, según los pescadores, “los peces se pueden coger con la mano”.