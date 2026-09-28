Un árbol genealógico para ayudar a las familias cubanas a reencontrar sus raíces

La base de datos incluye también el registro oficial de 74.000 combatientes mambises de la Guerra de Independencia de Cuba.

Cuba Research Project lanza una herramienta colaborativa que permite rastrear antepasados entre más de 600.000 registros históricos de la Isla

Madrid/El recurso gratuito en línea dedicado a la genealogía y la demografía de la Isla, Cuba Research Project, anunció esta semana el lanzamiento de Árbol Genealógico de Cuba, una herramienta colaborativa que permite a los usuarios construir y documentar sus raíces familiares, conectar a sus antepasados con los registros disponibles en el archivo y encontrar posibles vínculos con los árboles públicos de otras familias.

El nuevo árbol amplía las herramientas de búsqueda que ya ofrecía el proyecto, que actualmente reúne más de 600.000 registros distribuidos en 30 colecciones. Los usuarios pueden consultar gratuitamente bases de datos de registros civiles y parroquiales, cementerios y entierros, censos, listas de pasajeros, naturalizaciones, registros escolares y documentos relacionados con el servicio militar.

La herramienta permite construir un árbol genealógico directamente en el sitio o importar uno existente mediante un archivo GEDCOM –un formato utilizado para intercambiar información genealógica–. Las personas incorporadas al árbol pueden enlazarse con los registros del archivo, mientras que los usuarios también pueden consultar los que otras familias hayan decidido hacer públicos.

Entre las colecciones más destacadas se encuentra un listado histórico de pasajeros de barcos que llegaron a Cuba o salieron de la Isla, con casi 340.000 registros. Los más antiguos corresponden al siglo XVI, aunque la mayoría son del XIX.

La herramiente permite construir y documentar raíces familiares, conectar a los antepasados con los registros disponibles y encontrar vínculos con los árboles públicos de otras familias

El archivo incluye además 47.824 nombres procedentes de esquelas publicadas en el periódico Diario de La Marina entre 1868 y 1960, recopilados por Lydia E. Reyes, así como más de 18.000 nombres de avisos de entierro en el Cementerio de Colón de La Habana publicados entre 1920 y 1921.

Otra de las colecciones reúne más de 15.000 registros de personas procedentes de las Islas Canarias que emigraron hacia Cuba durante el siglo XIX. El material fue recopilado originalmente a partir de datos de distintos ayuntamientos y del desaparecido Museo del Emigrante de Teguise, en Lanzarote.

La base de datos incluye también el registro oficial de 74.000 combatientes mambises de la Guerra de Independencia de Cuba, certificados de naturalización expedidos entre 1904 y 1939 y registros de distintos cementerios de la Isla. Entre estos últimos figura el del Centro Macabeo, en Guanabacoa, considerado el cementerio judío más antiguo de Cuba, establecido en 1910.

El proyecto ha incorporado también obras de referencia para la investigación familiar, como los nueve tomos de Historia de Familias Cubanas, del conde de San Juan de Jaruco, que reúne información genealógica sobre 841 apellidos cubanos.

"Si suficientes personas lo hacen, esto se convertirá en la mayor colección de genealogía cubana jamás reunida, y la habrán construido los propios cubanos"

"Medio millón de registros nos tomó tres años y decenas de voluntarios trabajando nombre por nombre", declaró el fundador del proyecto, Richard Villalba, en un comunicado en el que también anima a más personas a colaborar. "Las familias guardan mucho más de lo que nosotros llegaremos a tener", afirmó. "Si suficientes personas lo hacen, esto se convertirá en la mayor colección de genealogía cubana jamás reunida, y la habrán construido los propios cubanos".

El proyecto admite aportes de documentos, fotografías, registros parroquiales o civiles, listas de pasajeros y otros materiales que puedan contribuir a ampliar el archivo. Los usuarios también pueden señalar errores en los registros existentes y enviar correcciones desde las propias fichas de las personas. Cuba Research Project señala que su objetivo es reunir, preservar e indexar esos materiales para hacerlos consultables en un único archivo digital y gratuito.