Arrancan en La Habana dos rutas de guaguas privadas

La Habana/Aún con el nailon recubriendo la tapicería, a pesar del intenso calor que asola La Habana estos días, unas mini guaguas eléctricas, con capacidad para 12 pasajeros, empezaron a cubrir este lunes dos nuevas rutas en la capital. El servicio lo presta, por primera vez, una empresa privada, Mecanik 11, con vehículos de la marca china Zycar.

La expectación era grande esta mañana temprano en la parada de la Virgen del Camino, en la rotonda que conecta la calzada de Luyanó, la de San Miguel del Padrón y la Carretera Central. Ambas rutas salen desde Micro X en Alamar hacia dos destinos: una hasta el Hospital Naval, en La Habana del Este, y la otra hasta la Virgen del Camino, en San Miguel del Padrón. Ambos servicios se dan desde las seis de la mañana hasta “el anochecer” (no precisan la hora exacta).

Las guagüitas, totalmente abiertas y sin aire acondicionado, parecen más vehículos para turismo de playa que para transportar pasajeros en un entorno urbano. No en vano, Zycar, con sede en Tianjin, en el norte de China, es una empresa dedicada a fabricar carritos de golf. Las de Mecanik forman parte de la rama de vehículos “para sitios turísticos” que tiene la marca.

Un código QR indica en el respaldo de los asientos que los pagos se realizan por Transfermóvil a la mipyme Mecanik 11 SRL. Este lunes, el código daba error, pero no había problema: se puede pagar en efectivo. Eso sí, por adelantado, dependiendo del destino. Un empleado adicional al chofer se encarga de la tarea.

Los pequeños buses tardan en pasar hasta una hora y media. / 14ymedio

Tal y como anunció la prensa oficial, el precio del viaje va de los 50 pesos para los tramos locales dentro de Alamar, a los 200, hasta Virgen del Camino. Quienes van al Hospital Naval pagan 150 pesos. Era uno de los elementos más criticados en redes. “Qué abuso”, opinaba un usuario. “Supongamos un trabajador del Hospital Naval que está pasando mil trabajos para llegar a este diario ida y vuelta, ¿cuánto gasta? ¿Se hicieron la pregunta?”.

En la misma línea, otro decía: “Realmente es una noticia triste para los trabajadores, estudiantes, jubilados, ¿saben por qué? Porque con esos precios están alejados de la posibilidad que un gran sector pueda usarlo”.

Un tercer comentarista cuestionaba las tarifas en contraste con los operativos contra los choferes privados: “Ah, entonces a los boteros los quieren acribillar por el precio y mira estos, como sí pueden cobrar hasta 200 pesos”. Tal y como ha constatado este diario, desde hace meses la Policía se aposta en distintos puntos de la ciudad para inspeccionar las licencias y los precios que cobran los almendrones, e incluso les solicitan mordidas a cambio de dejarles sin multa.

Los usuarios de la ruta Micro X-Virgen del Camino, no obstante, no parecían disgustados este lunes. Al contrario. Era patente, por ejemplo, la simpatía al chofer, al que todo el mundo parecía conocer, llamándolo por su apellido. "Nadie quería venir para acá, pero al final ya no queda plazas de chofer", le comenta a dos hombres que le preguntaron.

De igual manera, explicó que los vehículos, dos por ruta, se alquilan de manera particular. “Unos 7.000 pesos por la guagua completa”, dijo. En ese momento, después de terminar en Alamar, iba para Tarará a recoger un grupo que había rentado todo el vehículo. “¿Y si hay pasajeros allí esperando en la parada?”, le preguntó una clienta, a lo que el hombre se encogió de hombros.

Las guagüitas parecen más vehículos para turismo de playa que para transportar pasajeros en un entorno urbano. / 14ymedio

No es un asunto menor: los pequeños buses tardan en pasar hasta una hora y media, y en recorrer un trayecto de poco más de 13 kilómetros, toman casi una hora.

En cuanto a la mipyme que proporciona el servicio, no se encuentra en el listado general de empresas del Ministerio de Economía y Planificación, pero sí en uno de agosto de 2023. Ahí está dada de alta con una grafía ligeramente diferente, Mekanik 11, en La Habana del Este, con la actividad principal de “mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas”.

La prensa oficial le dedicó un amplio espacio hace unos meses, con motivo de la Feria Internacional de Transporte y Logística. Dando todas las señas del negocio –calle 7ma B, Zona 9, en Alamar–, Cubadebate indicaba que Mecanik 11 ofrecía dos servicios “esenciales para Cuba”: reparación de vehículos automotores y transporte de pasajeros y cargas.

“Con un objetivo social claro y ambiciones de expansión, esta empresa emergente busca consolidarse, primero en La Habana, y luego escalar a nivel nacional”, indicaba la nota, que también explicaba que la empresa era “resultado de alianzas entre personas naturales con inversionistas extranjeros para así tener en sus talleres equipos de primer nivel, importar lo necesario y brindar el mejor servicio posible”.

“Esta feria nos facilitó el contacto con otras empresas; varias mipymes están interesadas en nuestro servicio"

En entrevista con el medio oficial, el comercial de Mecanik 11, Jorge Enrique Álvarez González, declaraba: “Esta feria nos facilitó el contacto con otras empresas; varias mipymes están interesadas en nuestro servicio. También logramos intercambiar con otras que tienen prestaciones diferentes con mercancías que complementan nuestras condiciones de trabajo”. Además, aseguraba tener “precios módicos”.

Nada hacía pensar entonces, hace apenas dos meses, que esta mipyme privada se convertiría en empresa de transporte público en La Habana del Este, una zona con problemas acuciantes de transporte.

La capital espera, por otra parte, la puesta en funcionamiento de los 100 microbuses Foton para la estatal Metrotaxi, anunciada con bombo por el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, a principios de este mes y de las que aún no hay rastro en las calles.