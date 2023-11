Con cara de pena, los arroceros de Villa Clara renuncian a sus cuotas por la canasta básica

La imagen de los productores de arroz de Villa Clara votando por unanimidad renunciar a la cuota que corresponde a su familia por la canasta básica no es precisamente la de la felicidad, pero nadie podrá quitarles el elogio que se han ganado desde el oficialismo, que agradeció su "respuesta productiva". La decisión permitirá que 30 toneladas vayan a un centro asistencial de la provincia, cuenta el diario Vanguardia, garantizando así el consumo de un año en esa institución.

Los generosos donantes pertenecen al Movimiento Político-Productivo Félix González Viego, fundado en mayo por 69 productores, 52 de Encrucijada y 13 de Sagua la Grande y Corralillo. Este domingo, el colectivo sostuvo un encuentro en el poblado de El Santo en el que revisó la cosecha y votó a favor de esa renuncia, en un momento en que el arroz escasea en toda la Isla.

En Villa Clara hay censados 294.000 núcleos familiares para los que está prevista, además de la cuota normada, un cantidad extra de cinco libras a 90 pesos cada una.

Los productores del Movimiento Político-Productivo Félix González Viego poseen casi 1.100 hectáreas que ya han dado 190 toneladas de arroz

Los productores del Movimiento Político-Productivo Félix González Viego poseen casi 1.100 hectáreas que ya han dado 190 toneladas de arroz para la venta por la libreta, según las autoridades del Partido Comunista y el Gobierno, presentes en la cita. Además, hay acopiadas 425 toneladas y se prevé tener 1.159 más antes de que acabe el año, "hecho que contribuye a la sustitución de importaciones de alimentos y demuestra el empuje productivo que adquieren los agricultores", señala el texto.

La generosidad, sin embargo, no cruza fronteras y otras provincias tendrán que arreglarse con lo que puedan, ya que Alberto López Díaz, gobernador de Villa Clara, reclamó "evitar fugas de arroz" bien "por prestaciones de servicios en maquinarias o por manos inescrupulosas que impulsan el trasiego especulativo de las producciones".

Orlando Linares Morell, jefe del Departamento Técnico de arroz en el Ministerio de la Agricultura, elogió que en Villa Clara se estén logrando resultados óptimos a pesar de la falta de financiación. La situación podría mejorar, sin embargo, si se realizan cambios en los terrenos antes dedicados al cultivo de caña para ser específicamente de arroz.

El funcionario pidió también que los productores arroceros mantengan el vínculo con centros de Azcuba dedicados a la producción de biofertilizantes y bioplaguicidas, así como al ahorro de agua, fundamental para este cultivo. Aunque la mayor novedad la dejó la noticia de que se estudia el traspaso a los productores de la maquinaria agrícola estatal, todo ello con el fin de deslindarse de las inversiones, según se infiere de las declaraciones de Linares, que sostuvo que los cosecheros "según los ingresos pueden efectuar importaciones de equipos a partir de entidades del ramo".

Desde hace varios años las familias se quejan de que las libras entregadas en las bodegas no alcanzan para cubrir las comidas del mes

En la reunión hubo más llamados a desarrollar, en las universidades, químicos que permitan mejorar el rendimiento, incrementar las zonas de siembra y lograr un autoabastecimiento que las autoridades anunciaban para la provincia en 2020 y que está muy lejos de ser una realidad.

La escasez de arroz en Villa Clara, no obstante, no es noticia nueva. Desde hace varios años las familias se quejan de que las libras entregadas en las bodegas no alcanzan para cubrir las comidas del mes, sobre todo cuando se trata del alimento base de cualquier plato en la Isla. Según los registros de precios de mercados documentados por 14ymedio, el precio por una libra del grano en el Mercado de Buen Viaje, en el centro de Santa Clara, alcanza los 150 pesos.

Las libras que la población puede comprar allí, sin embargo, son escasas, por lo que la mayor venta informal se realiza a través de páginas de redes sociales –a precios más elevados–, como Revolico, o acudiendo a pequeñas tiendas ilegales escondidas generalmente en los barrios marginales de la ciudad, como El Condado, donde van a parar los sacos "fugados" que tanto persiguen las autoridades.

