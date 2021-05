Los cubanos prefieren pagar 10 pesos por el arroz de Uruguay que 7 por el vietnamita

Las familias cubanas describen como empegostado, con mal olor y escaso crecimiento en la cocción al arroz vietnamita que se vende por el mercado racionado. "Aquí le decimos 'el militar' porque viene en pelotones, no hay manera que se desgrane", cuenta a 14ymedio Manso García, un tradicional productor de arroz de la zona de Rodas, en la provincia de Cienfuegos.

A partir de ahora, esa calidad se notará en el precio y el que quiera llevarse a la olla un producto mejor, deberá rascarse el bolsillo. Una libra de arroz importado de Vietnam costará 7 pesos, mientras que el que viene de Brasil, Uruguay o Argentina subirá hasta los 10 pesos.

"La población, en la práctica, distingue la calidad del arroz, a partir de su origen de producción, reconociendo como el de mejor calidad al que se corresponde con el área de América", dice Granma este lunes. Además, durante este mes se venderá por persona una libra de arroz "adicional a la cuota normada".

El diario oficial, que reproduce un texto de Invasor, explica que "si bien es cierto que no todos podríamos determinar a simple vista si el arroz importado presenta un 15% de partidura (el vietnamita) o un 4% (brasileño, uruguayo), varios consumidores entrevistados aseguran pagar con gusto la diferencia, porque, efectivamente, la calidad a la hora de cocinar es superior".

"Salía, abría a campo traviesa y allí lo sembraba, esperando que nadie me lo robara en las noches cuando tenía que ir a dormir a casa"

Manso García cultivó arroz en terrenos salvajes por décadas. "Salía, abría a campo traviesa y allí lo sembraba, esperando que nadie me lo robara en las noches cuando tenía que ir a dormir a casa". Pero, incluso esos tiempos de clandestinaje son cosa pasada. "Ya no tiene sentido, no hay lluvia suficiente y la gente ya no valora el arroz criollo", lamenta.

Con el tiempo y la falta de producción nacional, el arroz importado para el racionamiento fue ganando terreno, pero el gustolocal y los parámetros para medirlo siguen siendo los mismos. "El arroz tiene que quedar desgranado en la mayoría de las recetas cubanas, sea el simplemente blanco, el congris e incluso los mezclados con carnes gustan más si el grano se distingue", dice Alexander Flores, un joven cocinero que hasta que comenzó la pandemia era ayudante de chef en una paladar habanera.

"Cuando el arroz no sirve, toda la comida se te cae abajo", reconoce. "La gente evalúa todo el menú por el arroz y no debería ser, pero la cultura culinaria se ha estrechado tanto en este país que este producto se ha convertido en la medida para evaluar cualquier restaurante".

La situación no es muy diferente en el interior de las casas, aunque los estándares no sean tan comercialmente elevados. "Vietnam nos está mandando lo peor, no tengo dudas de que tienen arroz bueno, pero ya no quiero comprar cuando me dicen que es de 'ese país amigo'", detalla una jubilada del barrio de La Timba, en La Habana.

"Es un fango y huele mal", alega. "En otros momentos no sería tan grave, porque uno podía mezclarlo con mejores cosas, pero ahora mi familia come varias veces a la semana arroz con salsa o arroz con cuadrito de sopa, y si la base no es buena se quedan más vacíos todavía".

"El arroz te hace la comida, pero si no cocina bien te la desgracia. Para eso, mejor irse por las viandas"

El arroz uruguayo goza de mejores opiniones. Sin proponérselo, el pequeño país sudaméricano ha logrado encajar en el complejo ecosistema del cereal en Cuba donde algunas recetas tradicionales son muy exigentes con la manera en que debe cocinar el grano. "Esto es el colmo, en Uruguay cosechan arroz cubano", bromea Manso García.

En su casa de Rodas, por si las moscas, llevan meses "optando por el boniato y la malanga" que siembran en el patio y en los terrenos clandestinos que le toman prestados a la madre naturaleza. "El arroz te hace la comida, pero si no cocina bien te la desgracia. Para eso, mejor irse por las viandas".

