Arroz, pañales y whisky figuran en el mercado mayorista de Sancti Spíritus, primero de este tipo en Cuba

Sancti Spíritus/Dos meses después de que el Gobierno cubano permitiera la creación de mercados de abasto, el primero de ellos se ha inaugurado en Sancti Spíritus. “Arroz, condimentos, sal, pampers para niños y adultos, toallas húmedas, whisky”, son de los productos que se encuentran en el establecimiento, según cuenta la prensa oficial.

Al almacén, situado en la vieja imprenta del periódico Escambray, puede entrar cualquier persona, tenga o no un negocio, indica la nota publicada en varios medios estatales, con el único requisito de hacer una compra mínima de 200 dólares o –aplicando la tasa oficial para actividades del turismo de 120 pesos por dólar– 24.000 pesos. Por el momento, explican, la venta se hace en moneda nacional, aunque prevén extenderla a divisas.

La iniciativa la ha llevado a cabo ITH S.A. –la entidad estatal encargada del abastecimiento y las importaciones para el sector del turismo en Cuba–, para “concentrar en un mismo espacio productos diversos con precios menos elevados que en el mercado informal” y “garantizar todos los recursos que necesita el sector del ocio”. La directora de ITH Trinidad detalla sobre el procedimiento de compra: “Se le confecciona la ficha de cliente y mediante el pago electrónico, a través de POS o la plataforma Transfermóvil, se lleva la mercancía. Igualmente, se acepta dinero físico”.

"Se le confecciona la ficha de cliente y mediante el pago electrónico, a través de POS o la plataforma Transfermóvil, se lleva la mercancía"

Por el momento, en el nuevo mercado tienen puestos arrendados la Empresa Municipal Agroindustrial de Sancti Spíritus, tres mipymes privadas y una firma extranjera, si bien de estas solo se da un nombre: Banvaria SURL, con “un objeto social bastante amplio”. Y en efecto, en el listado de mipymes del Ministerio de Economía y Planificación –donde figura como “Banvarias”–, su actividad aparece como “producción de materiales de la construcción”.

La nota incluye una entrevista a su dueño, el espirituano Alexis Macías Hernández, quien con solo 35 años es definido como “todo un hombre de negocios”. En su currículum le adjudican, además del objeto social declarado de su firma, un “contrato de producción cooperada con una empresa perteneciente al Comercio Exterior”, la “importación de elementos relacionados con las fuentes renovables de energía” y “una minindustria para procesar enlatados tanto de pulpa de mango como de chile habanero y mexicano”. En la imagen de la nota oficial posa con un paquete de pampers para adultos.

“Hay personas que piensan que el turismo en Cuba no va a tener una eclosión, y pienso lo contrario”, opina el joven, que explica que esta fue una de las razones, “junto con la experiencia de ITH en el mundo del mercado”, que lo “motivó a ser uno de los primeros concurrentes” en el establecimiento. Macías Hernández asevera que “para subsistir necesitamos divisas” y asegura que “con las ventas que realicemos aquí podemos tenerlas”.

Alexis Macías Hernández, dueño de la mipyme Banvaria, arrendataria en el nuevo mercado mayorista de Sancti Spíritus. / Juventud Rebelde

Con aparente autoridad, el empresario afirma verle potencial al proyecto y dice que “esto que contiene hoy significa solo el 5% de lo que pudiera ponerse a disposición de los clientes”. De acuerdo con el reportaje oficial, un segundo mercado de abasto se abrirá “en los próximos días” en la localidad espirituana de Trinidad. “Nos adelantamos un poco al resto del país, pero, poco a poco, habrá presencia en otras provincias”, indicó Aida Rita Rivas Duarte.

A los arrendatarios que por el momento participan de la iniciativa se les llama en la nota “primeros arriesgados”, al tiempo que se deja caer el “gran obstáculo” que tiene el nuevo almacén: “no contar con paneles y estar enclavado en unos de los circuitos más azotados con la ausencia del servicio eléctrico”.

Otro de los locatarios, la Empresa Municipal Agroindustrial Sancti Spíritus, informa de que sus cárnicos estarán disponibles en divisas, con precios que rondan los 6 dólares el kilogramo. Además de la sal y el arroz que ya venden, indicó Yuniesco Lorenzo González, director contable financiero de la entidad, ofrecerán “frijoles y otro grupo de productos que provienen de nuestros productores según se creen las condiciones porque, aunque existen muy buenas neveras, no tienen respaldo energético”.

Al mismo tiempo que este mercado de abasto, en la misma ciudad de Sancti Spíritus, la Empresa Cárnica provincial acaba de inaugurar su primera tienda de venta minorista en moneda nacional. Que una empresa estatal pueda tener sus propias tiendas es otra de las normas aprobadas, el pasado agosto, que forman parte de las “176 medidas” anunciadas por el régimen para abrir la economía.

“Al acortarse la cadena de venta y comercialización que llega al cliente final, los precios son más económicos, más favorables para la población”, declara al diario Escambray la directora adjunta de la entidad, Lianet González. Eso sí, el pago es obligatorio “en línea” y está regulado “a fin de evitar el accionar de revendedores”.

De esta suerte, cada uno de los clientes podrá comprar un máximo de “dos unidades de cada tipo de productos”.

Además de esta tienda minorista, la empresa tiene otras tiendas de venta online en divisas, una en Sancti Spíritus y otra en Trinidad, para que las familias en el exterior puedan comprar productos a los cubanos residentes en la Isla.