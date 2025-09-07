Artemisa en alerta tras un doble homicidio en una finca de Las Terrazas

En una zona habitualmente asociada con el turismo y la tranquilidad rural, este hecho ha generado pánico entre los vecinos.

Los vecinos reportan la presencia de patrullas y controles de carretera en Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda

La Habana/El hallazgo de los cuerpos de Francisco Torres Rodríguez (80 años) y su hijo Yaciel Torres Remedio (46) en la finca El Cusco, en el área montañosa de Las Terrazas, ha estremecido a la provincia de Artemisa y desatado preocupaciones sobre la seguridad en la región.

La noticia fue confirmada este sábado por el periódico provincial El Artemiseño, que citó fuentes del Ministerio del Interior. Los cadáveres fueron encontrados en la tarde-noche del viernes 5 de septiembre en distintos puntos de la finca, fuera de la vivienda.

“La investigación está en curso y se presume la participación de varias personas”, indicó el breve comunicado. Este hecho, en una zona habitualmente asociada con el turismo y la tranquilidad rural, ha generado pánico entre los vecinos.

Hasta ahora, las autoridades no han identificado públicamente a posibles sospechosos, como sí lo han hecho las redes sociales. Los vecinos reportan presencia de patrullas y controles de carretera en Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda.

El doble homicidio ocurre en medio de un incremento de los delitos violentos reportados por organizaciones de la sociedad civil. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Cívica, entre enero y junio de 2025 se verificaron 1.319 delitos en el país, incluidos 63 homicidios.

"Los asesinatos, aunque numéricamente menores, mantienen un nivel estable y preocupante de violencia letal, con víctimas de todas las edades, incluidos menores y ancianos". El informe advierte sobre el aumento de casos de violencia doméstica, feminicidios y ataques armados en comunidades rurales.