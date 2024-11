En Artemisa, el huracán Rafael arrasa pueblos costeros y unas 15.000 hectáreas de cultivos

La Habana/Rafael ha dejado una gran herida en los campos de Artemisa. Hay 9.000 hectáreas de plátano y 3.800 de yuca devastadas, daños en de hortalizas que acababan de ser sembradas, 700 hectáreas de frijoles y 500 de arroz, más de 500 de maíz y 357 de café. Además, se perdieron soya, frutales y tabaco; y en las instalaciones ganaderas volaron las cubiertas de al menos cuatro naves de porcino y 23 del sector avícola entre naves y almacenes.

La provincia se ha convertido en una auténtica zona cero de la devastación provocada por el huracán que atravesó Cuba el miércoles con categoría 3, y se prevé que los daños en infraestructuras sean incluso mayores. No están contabilizadas aún las numerosas casas que, según las autoridades, han sido afectadas, pero sí están listados los hospitales, centros educativos, culturales, industrias, locales gastronómicos y turísticos que sufrieron algún tipo de siniestro.

"Gracias a Dios tenemos buena salud", contó Mayté, de 40 años, al enviado de la agencia EFE, que pudo llegar hasta la zona más afectada y entrevistar a algunos vecinos, entre ellos Yusimi, que cuando regresó la mañana del jueves a su casa, no quedaba nada. "Yo no paraba de llorar toda la noche. Y cuando por fin viramos y la casa no estaba, casi me muero de la tristeza", lamentó.

Cuando Yusimi regresó la mañana del jueves a su casa, no quedaba nada. / EFE

Junto a ella estaba Margot García, que a sus 91 años ha vivido muchos huracanes, pero no puede evitar repetir insistentemente: "Nunca había visto algo así". aún se puede ver el mar intranquilo rompiendo sobre el embarcadero de los pescadores. Las casas en Playa Marjana, el humilde poblado por donde entró Rafael, siguen vacías, algunas –las de cemento, en pie– otras, derruidas.

No fue hasta allí Miguel-Díaz Canel, que ayer desfiló con el uniforme verde olivo

de comandar desastres naturales por las tres provincias más afectadas y celebró que no hubiera que lamentar pérdidas humanas. En su presencia, se reunió el Consejo de Defensa Provincial, donde el gobernador llamó, con displicencia, a seguir trabajando: “Hay que cosechar todo tan pronto sea posible. El huracán no puede servir de pretexto para incumplir, quizá para la fecha de entrega, no para las cantidades comprometidas”.

Menos se han detallado los daños en Mayabeque, aunque sí se sabe, genéricamente, que los mayores problemas están en la agricultura, especialmente en los cultivos de plátano y yuca.

La Habana tenía contabilizados este jueves más de 461 derrumbes totales y parciales, además de 495 postes caídos con más de 100 transformadores, y afectaciones en la infraestructura del gas, según la Defensa Civil de la capital. El ciclón ha tenido un efecto colateral que constituye una muy mala noticia para las autoridades: la cancelación de la Feria Internacional de La Habana (Fihav) tras sufrir daños estructurales algunas de las naves de Expocuba.

Los trabajos de recuperación de la electricidad son la prioridad ahora. / EFE

Oscar Pérez-Oliva Fraga, titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicó a los participantes –más de 700 de 63 países– que “nunca antes se había tenido que tomar una decisión de esta magnitud” a pesar de que el evento, que conlleva trabajo de un año para tratar de captar la vital inversión extranjera se celebra en plena temporada de huracanes. Ha tenido que llegar Rafael para que, en su 40 edición se tome conciencia de la inconveniencia de la fecha.

El ministro afirmó que el Comité Organizador trasladará su fecha de realización a otra etapa del año, aunque este año se pudo poner a salvo el material de los expositores y “hasta el momento no se constatan daños a esos artículos”. Pese a todo, las reuniones de negocios que las empresas habían previsto se celebrarán en los hoteles Nacional y Palco. Para este viernes estaba prevista la visita del vice primer ministro ruso, Boris Chernyshenko, que aterrizó el jueves en La Habana tras reunirse con Nicolás Maduro en Venezuela y firmar varios acuerdos, lo mismo que hará previsiblemente en la Isla.

Rusia está entre los países que este jueves fueron citados en el encuentro de la Defensa Civil de la capital junto a México, Colombia, Bolivia, Venezuela, y China, “entre otros” que “han colaborado en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y el suministro de insumos, medicamentos y materiales de la construcción”. Además, “la existencia de recursos proporcionados por las Naciones Unidas” ha hecho posible, según las autoridades, “dar una respuesta inmediata para atender a los damnificados con productos alimenticios y otros insumos necesarios.

Algunos pueblos costeros han quedado arrasados. / EFE

En medio de los trabajos de recuperación, preocupa la situación energética. El Ministerio de Energía y Minas evita dar plazos, pero pide “tiempo” a la ciudadanía, ya que se une la complejidad de reconectar todo el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con la reparación física de todos los elementos dañados por el meteoro.

Pasada la madrugada, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informaba de que las regiones central y oriental ya recibían electricidad del SEN y no de microsistemas o microislas. En la capital, unos 25.000 clientes habían empezado a recibir corriente con un microsistema que abastecía a varios municipios, incluyendo cuatro hospitales. Sin embargo, apenas representaban un 7,12% de los circuitos.

La UNE agregó que parte de la recuperación de occidente pasaba por la puesta en funcionamiento de las vías de enlace de Pinar del Río con el SEN por Artemisa, pero las dificultades son muchas. El km 32 de la autopista nacional, a su paso por esta provincia tiene derribadas seis de sus torres, pero la estatal era optimista y planteaba otras conexiones, por la vía de 110 kv, pese a que el objetivo, por calidad y seguridad, es la línea de 220.

La empresa, que se felicitó de la recuperación de algunos circuitos en Pinar del Río, especialmente los de hospitales y comunicaciones, advertía a los residentes de que deberán esperar. “Técnicamente, por generación distribuida, es imposible llegar a más circuitos, ni hacer las rotaciones necesarias, pues puede colapsar todo el sistema local y provocar consecuencias muy graves, fundamentalmente en hospitales con peligro para la vida de personas hospitalizadas en ellos”.