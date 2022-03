El artista Otero Alcántara, muy débil después de dejar su huelga de hambre en prisión

El artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay y sin juicio desde que lo detuvieron, hace ocho meses, ha dejado la huelga de hambre que llevó a cabo durante más de dos meses y se encuentra débil.

A partir de ahora, aseguró la curadora Claudia Genlui, que hizo públicas las novedades sobre el artista este miércoles en su muro de Facebook, el líder del Movimiento San Isidro (MSI) cambiará de "estrategia" y aceptará las visitas al penal, las llamadas telefónicas y provisiones desde el exterior, algo a lo que había renunciado en protesta por su encarcelamiento injusto.

Este cambio, dice Genlui, con fuente en el abogado del activista, que pudo visitarlo tras esperar una antesala de cuatro horas, "no significa que cambia su postura respecto a otras cosas: no se va del país porque lo quiera ningún agente del Estado cubano, sino cuando él lo decida; está dispuesto a enfrentar un juicio y a asumir las consecuencias; sigue declarándose inocente y apoya a todas las personas que han salido de Cuba por alguna razón".

"Aunque se cumplen 16 días de que ya él dejó la huelga de hambre, sigue estando en el 'corredor 25' de los castigados, de los que no tienen derechos a llamadas"

"Aunque se cumplen 16 días de que ya él dejó la huelga de hambre, sigue estando en el 'corredor 25' de los castigados, de los que no tienen derechos a llamadas", prosigue la curadora. "Luis ha bajado muchísimo de peso, ya no sale a tomar el sol porque sus fuerzas son limitadas y está débil. El jueves próximo, si Luis Manuel no se comunica con sus familiares, el abogado presentará un recurso ante el fiscal para exigir que sea trasladado con el resto de la población penal".

Otero Alcántara se puso en huelga de hambre, por segunda vez desde que está en Guanajay, el pasado 18 de enero, tras ser incomunicado. En solidaridad con el artista, activistas y opositores de dentro y fuera de la Isla publicaron cada día un texto con el hasgtag #DiarioParaLuisma.

De igual manera, el Gobierno de Estados Unidos pidió reiteradamente su liberación inmediata y alertó de que está recluido en una prisión de máxima seguridad "sin cargos formales ni fecha de juicio".

El artista está en la cárcel desde el 11 de julio, cuando lo detuvieron antes de poder sumarse a las espontáneas protestas antigubernamentales, y está acusado de desorden público, instigación para delinquir y desacato.

Estos delitos le fueron imputados por unos hechos de abril de 2021, cuando acudió a un cumpleaños en el que los vecinos de la barriada en que reside acabaron cantando Patria y Vida. Aunque estaba en libertad a la espera de juicio, fue detenido y encarcelado el día de las protestas en todo el país.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.