Una banda asalta los ómnibus en Ciego de Ávila para robar los equipajes

El modus operandi siempre es el mismo: escondidos entre los matorrales, los ladrones esperan que el ómnibus frene ante la línea del tren, se lanzan sobre el vehículo, abren la zona del maletero y se roban parte del equipaje. El crucero de ferrocarril del poblado de Quesada, en Ciego de Ávila, es un lugar peligroso para los viajeros y el problema no es de ahora.

Este miércoles, alrededor de las 19:10 horas, las víctimas fueron los pasajeros de un ómnibus de Transtur que hacía la ruta desde la ciudad de Camagüey hacia La Habana. Los delincuentes se lanzaron sobre el vehículo cuando el chofer se vio obligado a parar en el cruce ferroviario. "Son ninjas, eran como seis", cuenta en Facebook Ridier Leyva Tamayo, uno de los afectados con el robo de equipaje.

Tras ver por la ventanilla lo que ocurría, el pasajero bajó del ómnibus pero no pudo recuperar sus pertenencias. "Les caí atrás y me cayeron a pedradas. Tuve que regresar". Después de ocurrir el robo, llamaron a una patrulla policial pero los uniformados se negaron a adentrarse en la maleza bajo el argumento de que no podían dejar su vehículo desprotegido.

El incidente parece una copia del que vivieron Claudia, una camagüeyana de 23 años, y su novio en julio pasado, cuando decidieron visitar a su familia habanera. "Era de noche y toda la zona estaba muy oscura", detalla a 14ymedio la pasajera. "Recuerdo que la guagua frenó y yo estaba en un asiento con ventanilla justo encima de uno de los compartimentos de equipaje".

Claudia observó a cuatro individuos con el rostro tapado que salían de la vegetación próxima a la cuneta de la carretera en el mismo cruce ferroviario de Quesada, Ciego de Ávila. "Se movieron rapidísimo, se ve que han hecho eso muchas veces porque en unos segundos habían abierto la puerta y cargaron con dos maletas grandes y un maletín".

"Si eso fue hace meses y sigue pasando es porque no han puesto vigilancia en esa zona a pesar de las denuncias", reclama la camagüeyana. Aunque en su caso no estuvo entre las víctimas que perdieron sus pertenencias, sí recuerda que en el ómnibus, que también era de Transtur, "había una pareja que iba para La Habana porque tenía un vuelo al extrajero y perdieron todo su equipaje de viaje".

Según Claudia, el chofer de la guagua les contó que eso era frecuente y que él trataba de parar el menor tiempo posible, pero que ya una vez había perdido varios puntos de su licencia de conducción porque se detuvo muy brevemente y más adelante había "un caballito de la policía que lo vio y lo multó".

La mujer cree que los ladrones siguen operando de la misma manera y en el mismo lugar porque "gozan de impunidad, la Policía está para otra cosa, para vigilar que el guajiro no venda su leche en el mercado negro o que la gente no se gane un dinerito ofreciendo sus productos al borde de la carretera, pero no para atrapar a estos delicuentes".

El malestar por la mala actuación policial también recorre los comentarios que numerosos internautas han dejado bajo la denuncia de Ridier Leyva Tamayo. "Pienso que por la inacción de la Policía, la delincuencia sigue en aumento. No sienten una real presión. He llamado a una patrulla por un hecho de robo y vienen una hora después, cuando ya todo pasó", lamenta Onaldo Paján.

"Es un raterismo lo que hay y nadie hace nada, cada día es peor", describe, por su parte, Maidelyn Cruz, quien recomienda evitar los viajes nocturnos porque no solo "hay que ser un artista para esquivar la cantidad de huecos que tiene esa Carretera Central" sino que también se le suma que "los ninjas empezaron a coger fuerzas otra vez".

Se les llama "ninjas" por robar de manera rápida y sigilosa, y también asaltan con frecuencia a los trenes para sustraer la mercancía que transportan los vagones de carga o las pertenencias de los pasajeros. "Tienen llaves para abrir todo, ninguna puerta cerrada es un problema para ellos", advierte un empleado de Ferrocarriles de Cuba que lleva un cuarto de siglo en el sector.

"A las guaguas interprovinciales les cazan la pelea en los entronques ferroviarios y a nosotros nos vigilan cuando paramos para cambiar un chucho o cuando estamos esperando a que pase otro tren por un cruce. No tenemos vida, lo mismo nos roban cemento que azúcar. Cuando llevo trenes de pasajeros la gente duerme con los maletines amarrados en los pies o los brazos".

