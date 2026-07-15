Es asesinada por una ex pareja en Las Tunas una joven de 23 años

Alas Tensas sitúa el crimen frente al hogar de la víctima, en La Fabela, en el kilómetro 2 y medio de la zona periurbana de Las Tunas.

La Habana/La joven Yeni María Peñas Leyva, de 23 años, fue asesinada la noche del pasado 13 de julio por su ex pareja frente a su vivienda, en un barrio conocido como La Fabela, en la periferia del municipio de Las Tunas. El feminicidio fue confirmado este miércoles por el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat).

La organización señaló además que Peñas Leyva podría haber estado embarazada en el momento de su muerte, una información proporcionada por fuentes muy cercanas a la víctima pero que todavía no ha podido ser confirmada. La joven deja una niña y un niño de corta edad.

Las primeras informaciones sobre el crimen comenzaron a circular en redes sociales después de que el padre de uno de los hijos de Peñas Leyva denunciara su asesinato. Según una publicación en Facebook del comunicador Eduardo Maceo Bermúdez, que recibió el testimonio, la joven fue atacada alrededor de las 11 de la noche.

Ogat sitúa el crimen frente al hogar de la víctima, en La Fabela, en el kilómetro 2 y medio de la zona periurbana de Las Tunas, y señala como presunto agresor a una ex pareja. Hasta el momento no han trascendido la identidad ni el paradero del hombre, ni se conoce si ha sido detenido por las autoridades.

Con este caso, son 38 los feminicidios contabilizados por 14ymedio en lo que va de año y el quinto confirmado en julio

De confirmarse que Peñas Leyva estaba embarazada, sería el primer feminicidio registrado por el Observatorio de una mujer en estado de gestación desde el asesinato de Katia Ortiz Figueredo, ocurrido el 5 de junio de 2024, también en el municipio de Las Tunas.

Con este caso, son 38 los feminicidios contabilizados por 14ymedio en lo que va de año y el quinto confirmado en julio. El conteo de Alas Tensas se eleva a 42, pues en su lista incluye crímenes de mujeres asociados a motivos distintos al machismo que este diario no incorpora a su registro.

El observatorio informó que en lo que va de 2026 registran 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia machista. Investigan, además, otros 11 posibles feminicidios y cuatro intentos en lo que va de año.

En su último informe, Ogat volvió a pedir la colaboración de la ciudadanía para documentar los casos ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre feminicidios en Cuba. El observatorio independiente ha advertido reiteradamente de las dificultades para investigar estos crímenes en un contexto marcado por la falta de información pública y la desprotección de las víctimas de violencia machista.