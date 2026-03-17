El asesinato de un hombre en Holguín apunta al robo de una moto eléctrica

El hallazgo del cuerpo ocurrió en el área del Parque de los Tiempos, en la capital provincial.

La Habana/La muerte violenta de un hombre en Holguín, reportada inicialmente por vecinos y usuarios en redes sociales, comenzó a tomar forma pública este martes a través de una publicación de la página oficialista Realidades desde Holguín, que aseguró que las autoridades ya identificaron y detuvieron a los responsables del hecho.

Según ese perfil en Facebook, el hallazgo del cuerpo ocurrió en el área del Parque de los Tiempos, en la capital provincial. El mensaje difundido sostiene que, tras una investigación realizada por fuerzas del Ministerio del Interior, “los autores materiales” fueron capturados “en un breve lapso de tiempo” y puestos “a disposición de la Fiscalía y los Tribunales”, acusados del delito de homicidio.

La nota añade que, como parte de las pesquisas, fue recuperada una moto eléctrica que, según esa misma versión, habría sido sustraída a la víctima y sería el móvil del crimen.

Hasta el momento, sin embargo, no había trascendido en canales institucionales una nota oficial del Ministerio del Interior, la Fiscalía o el sistema de tribunales con detalles sobre el caso, la identidad de la víctima o la de las personas detenidas. Tampoco se habían hecho públicos elementos básicos como la fecha exacta del hecho, la secuencia de los acontecimientos o el estado procesal concreto de los acusados.

El caso empezó a circular este lunes en redes sociales, donde varios usuarios informaron del hallazgo de un hombre degollado en una zona pública

Aunque la página oficialista habla de “homicidio”, la calificación penal podría ser más grave si se confirma que la muerte ocurrió para despojar a la víctima de la moto eléctrica. El Código Penal cubano distingue entre esa figura y el asesinato, e incluye en esta última los hechos cometidos para facilitar, consumar u ocultar otro delito, así como los asociados a un robo con violencia. Bajo esa lógica, si la versión difundida sobre el móvil del crimen resulta cierta, no se trataría de una simple privación de vida, sino de un asesinato vinculado al robo.

El caso empezó a circular este lunes en plataformas digitales y redes sociales, donde varios usuarios informaron del hallazgo de un hombre degollado en una zona pública de Holguín. Algunas versiones, no confirmadas entonces por fuentes oficiales, apuntaban a un posible asalto relacionado con el robo de una motorina (moto eléctrica).

La publicación de Realidades desde Holguín fue difundida un día después de esa primera circulación y busca fijar una versión de los hechos. En su texto, la página afirma actuar con “transparencia y rigor” y cuestiona a quienes habían difundido comentarios o hipótesis sin respaldo oficial. También llama a la población a informarse “a través de fuentes confiables y oficiales”.

En casos de violencia, robos o muertes en circunstancias no aclaradas, la información suele circular primero por vías informales

La forma en que se presentó la información, sin embargo, deja varias preguntas abiertas. Aunque el mensaje da el caso por esclarecido y asegura que los detenidos ya están siendo procesados, no aporta elementos verificables que permitan contrastar esas afirmaciones de manera independiente. Tampoco identifica a las autoridades que habrían confirmado la detención ni remite a comunicados, comparecencias o expedientes.

En Cuba, este tipo de confirmaciones se ha vuelto cada vez más frecuente. En casos de violencia, robos o muertes en circunstancias no aclaradas, la información suele circular primero por vías informales, páginas locales afines al discurso oficial o perfiles que reproducen la narrativa institucional. En muchos casos, la confirmación pública llega tarde, de manera fragmentaria o no llega.

La página Realidades desde Holguín no es un medio de prensa tradicional, pero se ha convertido en uno de los espacios usados para difundir mensajes alineados con la narrativa institucional en la provincia. En esta ocasión, además de informar sobre la supuesta detención de los responsables, el texto insistió en la necesidad de evitar “mareas de desinformación” y de no alimentar “comentarios alarmistas”.