Atracan en La Habana dos buques mexicanos con el segundo envío de ayuda humanitaria

Los buques de apoyo logístico entraron poco antes de las ocho de la mañana por la estrecha bocana de la bahía capitalina.

La Habana/Dos buques de la Armada mexicana atracaron este sábado en la bahía de La Habana con un segundo paquete de ayuda humanitaria para la Isla, con 1.200 toneladas de alimentos, enviado para paliar la crisis del país.

Los buques de apoyo logístico Papaloapan y Huasteco, que partieron este martes de Veracruz, entraron a primera hora de la mañana por la estrecha bocana de la bahía capitalina con ayuda técnica local, de forma muy similar a la del primer envío semanas atrás.

El Papaloapan portaba 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transportaba 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de “alimentos varios”, que fueron recolectados por distintas organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

La cancillería de México dio a conocer este martes la decisión de mandar un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, que sigue al anunciado el pasado 12 de febrero, con más de 814 toneladas de víveres y productos de higiene.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que su Gobierno mantendrá el apoyo a la isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras un bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a los países que suministren crudo a Cuba.

El Gobierno mexicano enmarca este nuevo cargamento en una “tradición solidaria” con países de América Latina y, en particular, con Cuba, y sostuvo que en meses recientes también envió ayuda a otros puntos del continente afectados por emergencias, como en los incendios en California y en Chile, así como en las inundaciones en Texas.

La recepción del envío no ha sido pública, como tampoco fue la primera, frente a lo que suele ser habitual en Cuba cuando países aliados o amigos realizan algún envío solidario.