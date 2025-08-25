Un atropello múltiple en La Habana por un “extranjero residente en Cuba” deja una muerta y varios heridos

El suceso tuvo lugar entre Centro Habana y La Habana Vieja.

El conductor se encuentra detenido y bajo investigación, indicó el Ministerio del Interior

La Habana/Una mujer muerta y otras ocho personas heridas fue el saldo de un atropello ocurrido en la madrugada de este lunes en La Habana. Según una breve nota del Ministerio del Interior, fue “un ciudadano extranjero residente en Cuba” quien, sobre las las 2:30 am, “arrolló con su automóvil a nueve personas en distintas zonas de los municipios Centro Habana y Habana Vieja”.

Sin ofrecer detalles sobre esos lugares ni cómo fue su recorrido, las mismas autoridades informaron de que el conductor fue detenido y que se encuentra bajo investigación.

La víctima mortal tenía 35 años, indicó también el Ministerio, que señaló que los lesionados fueron trasladados a distintos centros de salud de la capital y promete ampliar la información.

Otro atropello, ocurrido el sábado en Jamaica, Guantánamo, se cobró la vida de Yaislin Llorente Matos y una de sus hijas

Otro atropello, ocurrido el sábado en el poblado de Jamaica, del municipio de Manuel Tames, Guantánamo, se cobró la vida de Yaislin Llorente Matos y una de sus hijas, de 17 años, Eliesny Durán Llorente. Su otra hija y su actual pareja resultaron heridos, además de una tercera persona, según los testimonios aportados en redes sociales.

La familia era natural de Sagua de Tánamo, Holguín, donde Llorente Matos ejerció como maestra de primaria.

Un conductor, “en estado de embriaguez” de acuerdo a esas publicaciones, “se subió a la acera y arrolló a toda una familia”.