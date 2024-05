Las autoridades cubanas niegan otra vez la libertad condicional al "joven de la pancarta"

La madre de Luis Robles no se desanima y llama a las mujeres a "gritar" por sus hijos encarcelados injustamente

Madrid/“Es a nosotras, madres, que nos toca gritar y que nos toca defender a nuestros hijos, y siempre llevarles a ellos la palabra de aliento”. Con ese mensaje, Yindra Elizastigui, madre del preso político Luis Robles se ha dirigido a otras mujeres que, como ella, tienen a sus hijos en la cárcel.

Al “joven de la pancarta”, condenado a cinco años de prisión por sostener un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís en el céntrico bulevar de San Rafael de La Habana, el 4 de diciembre de 2020, le fue denegada de nuevo la libertad condicional, según se desprende de las palabras de Yindra Elizastigui en un video publicado el miércoles en su muro de Facebook. “Aunque ha sido un poco frustrante para la familia, para Luis, la negación de su libertad condicional, [hay que] decirle al enemigo, porque sabemos que tenemos un enemigo común, que esto no nos hace débiles, nos hace más fuertes”.

Elizastigui explica que pese a sentir “dolor por esta injusticia”, la reconforta su propio hijo cuando la llama por teléfono: “Siempre pregunto: mijo, ¿cómo tú estás, cómo te sientes? ‘Aquí, mamá, fuerte, esperando tiempos mejores’. Y lo habrá, mijo, claro que sí lo habrá”.

"Ese que está ahí adentro es tu hijo, es tu hija. No podemos cansarnos de gritar sobre cualquier injusticia que hagan"

El llamado que hizo vía redes sociales es “fundamentalmente” a las madres: “Ese que está ahí adentro es tu hijo, es tu hija. No podemos cansarnos de gritar sobre cualquier injusticia que hagan con cada uno de ellos o de ellas”. Y les dice que es a ellas, junto a otros familiares, a quienes les corresponde “lidiar esta batalla”, refiriéndose a la lucha por la liberación de los presos y por “la verdad”, y “no a ellos”, aludiendo a los que están encarcelados. “Lo que nos toca es decirle a ellos que estén tranquilos, que no se desesperen, que todo llega, y que no callen ante cualquier situación que tengan ahí adentro, que se lo digan a ustedes, los familiares”.

La mujer concluye su mensaje pidiendo la libertad de todos los presos políticos y reiterando: “Lo que no podemos es callarnos. Debemos seguir defendiendo a los inocentes, porque nuestros hijos y nuestros familiares son inocentes. Lo que ellos hicieron lo hicieron por un derecho que tenemos todos los seres humanos”.

Luis Robles Elizastigui recibió, el pasado febrero, el primer pase desde que fue encarcelado, hace tres años y medio. A finales de enero, consiguió un alivio de sus condiciones penitenciarias, y fue trasladado, el 7 de febrero, desde el penal de máxima seguridad del Combinado del Este, en La Habana, a un régimen de menor severidad en la zona conocida como El 18, de la Prisión 1580, en San Miguel del Padrón.

Lo que no ha conseguido hasta ahora ha sido la libertad condicional. El joven, de 30 años, ha sufrido varios problemas de salud desde que entró en prisión, para los que le han negado la asistencia médica apropiada, según ha denunciado su madre, además de malos tratos, y complicaciones oftalmológicas y gástricas.